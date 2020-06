Morten Timm, journalist på Ugebladet, kan 1. juni fejre sit 25 års jubilæum. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: 25 år med det seje og hårde tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 år med det seje og hårde tråd

Ugebladets journalist Morten Timm kan i dag 1. juni fejre 25 års jubilæum på Ugebladet

Ugebladet Hørsholm - 01. juni 2020 kl. 08:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal ligge store snedriver, eller det skal storme eller være andet voldsomt vejr for at Morten Timm ikke tager på sin elskede cykel og napper turen fra hjemmet i Ålsgårde til Hørsholm for at komme på arbejde. Og hjem igen, selvfølgelig.

Og der er sådan set heller ikke et bjerg i Alperne eller nærmere omegn, han ikke har besejret med sit seje og hårde tråd. Det bliver snildt omkring 10.000 km, han træder sig igennem på et år.

Ja, og når vi andre - trætte og andet efter en julefrokost - glæder os til at komme ind i en lun taxa, bus eller tog og hjem i seng, så tager han da bare turen hjem på den tohjulede.

Denne udholdenhed og vilje er på mange måde kendetegnende for journalisten Morten Timm, der flittigt og vedholdende konstant har et skarpt øje for det færdige produkt.

Det skal være i orden - også selv om vejen dertil kan være besværlig.

Elsker lokaljournalistik Hans virke er båret af en altdominerende kærlighed til lokaljournalistikken. Det er her, Morten Timm trives: Når han kan sætte dagsordenen for, hvad der snakkes om i byen. Hvad enten det gælder hårde lokalpolitiske nyheder, nyheder fra butikslivet, eller - ikke mindst - at sørge for, at Ugebladet fortæller om stort og småt fra kulturlivet.

Ikke meget er for småt, fordi det er lokalt og derfor unikt. Det er den ledetråd, han har styret efter i mere end 25 år.

Detaljens mand Morten Timm er detaljens mand: Han sætter en ære i at præsentere både historier og billeder i avisen på bedste vis - og er i øvrigt selv en fremragende fotograf.

Han springer aldrig over, hvor gærdet er lavest.

Nu kan han se tilbage på en karriere i journalistik på mere end 30 år. 25 af dem, hvor Ugebladet - med enkelte afstikkere - har været omdrejningspunktet for den 53-årige journalist.

1. juni kan han således fejre sit 25 års jubilæum i det, der indtil nytår var Politikens Lokalaviser A/S, og som nu er en del af Sjællandske Medier.

Redaktør to gange Han kom ind i Pola, som Politikens Lokalaviser populært hedder, fra Hvidovre Avis 1. juni 1995, hvor han tiltrådte en stilling som journalist på Ugebladet. Fem år senere blev han bladets redaktør, men tog i 2007 et halvt års afstikker til den nystartede Lokalavisen Helsingør, hvor han nåede at sætte sit fodaftryk ved at vinde Ugeavisernes Årspris for bedste nyhedshistorie (Arto-sagen).

Da projektet i Helsingør lukkede, blev Morten Timm redaktør på Farum Avis/Værløse Nyt/Fursø Avis, indtil han i december 2008 vendte tilbage til Ugebladet i Hørsholm som avisens redaktør.

Den post varetog han indtil maj 2013, hvorefter han fortsatte som journalist samme sted.

Gennem 25 år har Morten Timm opbygget et enormt kildenet. Han kender Gud og hver mand, og mange fortællingerne kommer i avisens spalter gennem den gensidige tillid han har opbygget gennem mange år.

Bristede borgmesterdrømme Der er dog også nogle, der har slået sig på Morten Timm:

Eksempelvis nævnede en kendt lokalpolitiker forleden, at Morten Timms journalistik havde ført til, at mindst to ambitiøse politikere har måttet pakke deres borgmester­drømme væk.

Den ene var fortælleren selv. Privat er Morten gift med Annette, hver med to voksne børn og en fælles datter på 17 år.

Grundet corona-situationen afholdes der ikke reception.