100 års fødselar fejret af familien på corona-afstand

Således også for Alice Marie Glar-Nielsen fra Hørsholm, da hun søndag 29. marts fyldte 100 år og fejrede på Omsorgscenter Breelteparkens Plejehjem.

En fantastisk dag

Alice Marie Glar-Nielsens nærmeste familie var også mødt frem for at hylde den runde fødslar, men de holdt sig på terrassen ud for plejecentrets fælles opholdstue og kunne heldigvis fejrer fødselaren i dejligt solskin med gaver og kærlige lykønskninger. Efter frokost ankomt resten af familien i mindre hold.