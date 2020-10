Se billedserie Violinpigen består af små firkanter der er svejset sammen. Det afslører, at hun i virkeligheden er en dræberrobot.

Ugeavisen Næstved - 07. oktober 2020 kl. 08:54 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Kunst Det handler om at få kunst ud til folket, og det er en disciplin der ikke er afhængig af vejret. Små poder fra Kildemark- og Lille Næstved skoler taget plads på græsset foran den nok lidt oversete skulptur Violinpigen i bibliotekshaven - blot et mikrofon-kast fra Sct. Peders Kirke.

Børnene glemmer hurtigt alt om regn og våde bukser, for den skøre mand på plænen stjæler hurtigt opmærksomheden. Manden er Søren Mølstrøm, og det var egentlig meningen, han skulle være en del af kulturnatten. Den blev aflyst, men til gengæld afvikles tre formiddagsforestillinger med Corona-afstand mellem børnegrupperne.

Ledning til kirken Gud vil have en pause, og Violinpigen er i virkeligheden en dræberrobot, som har skumle planer om at lave Sct. Peders Kirke om til et shoppingcenter. Performer og musiker Søren Mølstrøm formidler kontakten mellem kirken og børnene.

Han smider mikrofonen, griber en ledning og løber over gaden og hen til kirken for at forbinde den til kirkemuren. Han stopper for en bil, løber tilbage, springer gennem planterne i bedet og forbinder ledningen til sin maskine. Nu er der forbindelse til den gode gamle kirke.

Kirken ser og hører alt Kirken taler med børnene. De små kigger sig omkring, når kirkestemmen udpeger en dreng i blå jakke på første. Hvor er den stemme, og hvordan kan den se den lille dreng? Hvordan gør den skøre mand?

Selv de voksne lærere undres og tankerne får ro ved at holde fokus på det utænkelige - nemlig at der findes en person i den magiske maskine bag Søren Mølstrøm, som hele tiden er på.

Han afslører, at Violinpigen er sammensat af små firkantede metalstykker. Det passer faktisk, og så er det i følge Mølstrøm klart, at det er hende, der er en dræberrobot.

Violin-robot får spark Den skøre mand bander en del. Han sparker også til robotviolinisten og holder hende fast, mens dramaet fortsætter.

Børnene blander sig helt naturligt i stykket, men de er nødt til at blive siddende, selvom de har lyst til at rykke endnu nærmere og blive en del af eventyret.

Børnekulturkonsulent fra Næstved Kommune, Katrine Gjesing, følger showet. Hun er også imponeret over den van(d)vitiige forestilling, der vækker døde skulpturen til live.

Hun hvisker til avisens udsendte, at Søren Mølstrøm har været på research i kommunen for at finde de helt rigtige skulpturer til at formidle kunsten bedst muligt.

Katrine Gjesing er glad for fremmødet. Det kunne have været flere, men nogle har meldt afbud. Af forskellige årsager - flere har valgt trygheden i at blive hjemme.