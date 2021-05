Se billedserie Bjarke Falgren - her under en fotosession. Han kan slet ikke lade være med at spille, når han får sin magiske violin i hænderne

Violinen er hans ven - Bjarke Falgren udgiver sit første album

Ugeavisen Næstved - 27. maj 2021 kl. 11:00 Af Jan Jensen - tekst og foto Kontakt redaktionen

Hun rejser på første klasse - indhyllet i velour og forsvarligt sikret i en særlig rygsæk med en fin bratsch ved sin side. Violinen føler sig ikke truet. Hun er en moden dame, der har oplevet lidt af hvert. Hun kender sin rolle og ved, hvor vigtigt samspillet er med sin kun 42-årige følgesvend.

Bjarke Falgren fjerner forsigtigt nogle rester af harpiks bag strengene og viser, hvor man kan skimte inskriptionen, som stammer fra den ungarske violinmager. Han købte violinen af en sigøjner for 23 år siden.

Den magiske violin Bjarke Falgren deltog på en musikfestival ved Seinen nær Paris. Han bemærkede, at en ældre mand fulgte ham intenst. Det var som om han kiggede lige igennem Bjarke Falgren, mens han spillede. Bagefter kom manden hen til Bjarke Falgren, og sagde han havde den rette violin til ham.

Han blev invitereret til mandens husvogn, og fik violinen mellem hænderne. Det var skæbnebestemt, at han skulle spille på den violin, og Bjarke Falgren blev overbevist - og siden har den godt 300 år gamle violin fulgt Falgren.

- Jeg havde en violin, der var som en et barn, og jeg fik i stedet en moden dame, som taler til mig. Den er mere en folkevogn end en Ferrari, og mange forstår ikke, jeg kan spille på den. Artiklen fortsætter under billederne...

Violinen har fulgt Bjarke Falgren siden syvårs alderen. Som teenager var han flov over at bære violinkassen offentligt. Siden har han imponeret publikum med sine evner på den over 300 år gamle violin. Den følger ham over alt, og den spiller aldrig to numre på helt samme måde. Billedet herunder er fra en koloni med fritidshjemmet og gengivet i anledning af Bjarke Falgrens første album i eget navn.

Origin på sandbjerget Bjarke Falgren kan slet ikke lade være. Violinen tages op af tasken til en lille fotosession, og den bruges som guitar, mens der bliver taget billeder i omgivelserne på Grønne­gades Kaserne Kulturcenter. Det er lige her i den smukke røde bygning han søndag 30. maj endelig kan slå en

musikalsk milepæl i sandbjerget og fejre sin første plade­udgivelse i eget navn.

Som barn spillede han til musikskolens mange forårskoncerter. Derfor føles det helt rigtigt at holde release-koncerten for sit album Origin her. Han er tilbage til rødderne - fra svensk folkemusik til cubansk dansemusik. Det er et flash-back til den musik, han har lavet gennem årene, og den er skabt i den by, hvor han er vokset op. Krisen og især sammenholdet under coronaen har også sat sine spor, og som så meget andet gennem Bjarke Falgrens liv så smelter det hele sammen og giver mening.

Hul i sokken Bjarke Falgren er glad og fuld af forventninger til koncerten og reaktionerne fra de lokale fans. Anmelderne har taget godt imod Origin, men det er publikums reaktioner der vægter højest.

Bjarke Falgren har gennem sin professionelle karriere modtaget fire Grammy Awards, og spillet sammen med utallige danske og internationale kunstnere.

Han har også flere gange spillet for Dronning Margrethe. Bjarke Falgren sætter altid en ære i at yde sit allerbedste. Han hygger sig med at tænke på det skjulte hul, han har i den ene sok, mens han henrykker høj og lav med sin violin.

Buens mange farver De bonede gulve og rygklapperi fra anmeldere følger med. Det der gør forskellen er, når mennesker forstår musikken, og Falgren fornemmer, at den kryber ind under huden.

- Violinen har mange virkemidler. Man kan lave mange farvenuancer med buen, og ligesom en kunstmaler, som kender farverne og deres kombinationsmuligheder, så har jeg øvet mig i at finde nøjagtig den rette sammensætning, for at få den farve frem i min musik, som jeg hører på det pågældende tidspunkt. Det har instinktivt lært mig at finde den lyd, der føles rigtigt for mit indre øre, siger Bjarke Falgren.

Legenden Svend Asmussen og Falgren var gode venner.

- Jeg anser Falgren for at være min protegé, lød det fra Asmussen. Men den unge mand fra Næstved, har holdt fast i at skabe sin egen lyd.

Vigtigt at favne andre

- Jeg har gjort det selv, og det har været et langt sejt træk. Det er derfor, jeg debuterer med mit helt eget album i en sen alder. Det har været vigtig for mig at samle de rigtige mennesker. Nok er jeg solisten, men det handler om at favne andre, så man også fornemmer helheden i musikken og det faktum, at musikerne kender hinandens pladser som det perfekte sammenspil i fodbold.

Bjarke Falgren ved, hvem han vil spille med. Den svenske guitarist Henrik Hallberg huskede han fra en gammel plade. Han lyttede til den igen, og blev bekræftet i, at han var den rigtige. På ren mavefornemmelse blev guitaristen kontaktet og hyret til inspilningen af Origin.

Det er der, jeg kommer fra. Det er sådan jeg er blevet den jeg er, siger Næstveds violinvirtuos, der 30. maj er aktuel med en releasekoncert på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han debuterer med sit første album i eget navn: Origin

Tvunget ud over kanten af tango

Bjarke Falgren nyder, når tingene udvikler sig naturligt og skaber noget fra bunden. Han bruger de sociale medier,

men udnytter dem ikke til at indspille smarte riffs og blære­røvs-agtige toner, der kan imponere.

- Det kunne jeg sagtens, men jeg gør det ikke, konstaterer Bjarke Falgren. Han mindes, da han var 16 år og hørte violinisten Fernando Suarez Paz fra Astor Piazzolla´s orkest­er for første gang. Falgren græd, men fik en noget anden oplevelse senere i livet, da fik undervisning af ham i forbindelse med en tangostævne-uge på Rytmisk Musikkonservatorium.

Falgren oplevede, hvordan det var, at blive hånet, når han ikke ramte intensiteten i musikken: - Han var frygtelig, og tvang mig helt ud over kanten. Jeg havde mareridt om natten, men lærte at finde den hårfine grænse mellem der, hvor det bliver så ekspressivt, at det bliver grimt og for meget og der, hvor det er ultra passioneret og rammer lige i hjertekulen.

Føler sig frem på publikum Bjarke Falgren oplever, hvordan folk kommer fra fjerne afkroge af ind- og udland for at høre hans musik. Han er glad og stolt over, at han har skabt sin egen identitet og en selvsikkerhed.

I stedet for at tænke på en stor præstation, står han på scenen med fokus på helheden - og hvad der er brug for til øjeblikket. Han spiller aldrig det samme nummer helt på samme måde to gange.

- Nuet ændrer sig, og ingen har lyst til at have nøjagtig den samme samtale igen, siger han.

Musik fra en drøm Bjarke Falgren har prøvet at vågne op midt om natten med en melodi fra sine drømme. Det var dagen før en koncert med guitaristen Sönke Meinen i Tyskland. Falgren stod op og nynnede melodien til telefonen.

Næste morgen indspillede han den, sendte den til Sönke Meinen og samme aften spillede de den live.

- Da vi øvede den inden koncerten gik en kvinde forbi, og hun græd. "Det er sådan det lyder, der hvor jeg kommer fra" sagde hun. Hun var fra Skotland, og hun græder stadig, når hun kommer til mine koncerter, siger Bjarke Falgren.

Nummeret hedder Message From Home, og Falgren havde ikke forestillet sig, at en melodi skabt i søvne skulle gives videre til en skotsk kvinde.

Coverfoto fra børnehaven Bjarke Falgren gik på Lindebjergskolen, og efter sin tid på Næstved Gymnasium flyttede han i 1999 til København og begyndte på Rytmisk Musikkonservatorium og stiftede familie. Han har fire drenge, og da familien i 2015 flyttede tilbage til Næstved, fik Bjarke Falgren et hyggeligt gensyn med en pædagog, da sønnen blev meldt ind i fars gamle børnehave Humlebien.

- En dag kom min søn hjem med et billede, han havde fået

af Sigrid. Det blev taget på en koloniudflugt med fritidshjemmet. Her sidder jeg i græsset med mit kæreste eje - min violin. Det billede er selvfølgelig blevet cover på min nye plade, siger Bjarke Falgren.

Det jeg er gjort af... Han nyder at leve i de omgivelser, hvor han er fra. Det giver mening, for det er det, der har præget ham, og gjort ham til den han er. Han har Fruens Plantage indenfor løbe-rækkevidde, og har sit eget særlige og hemmelige sted, hvor han sidder og suger naturens inspiration til sig.

Laderne på Rønnebæksholm er blevet hans hjemmebane for sine musikalske venner, og hverdagen går let med at øve og holde styr med bookinger i koncertkalenderen.

- Jeg er så heldig, at jeg kan leve af at spille. Det er jeg meget taknemmelig og ydmyg overfor. For mig er det de grundlæggende ting i dagligdagen, der betyder noget. Hvad fremtiden byder, ved jeg ikke. Måske møder jeg en person i morgen, som inspirerer mig til at tænke i en ny retning.

Jeg er åben overfor fremtiden, og tager det som det

kommer, siger Bjarke Falgren.

Bjarke Falgren har sin helt egen måde at finde inspiration til ny musik. Hver morgen står han med violinen og venter på øjeblikket... Når det virker, bliver han bevæget og får gåsehud