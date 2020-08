Søndag 23. august holder NEMF operakoncert på Bredstræde. De to vindere af konkurrencen er fundet. Foto: Per Witt

Vindere: Stor interesse for operakoncert

Ugeavisen Næstved - 18. august 2020

Ugeavisen Næstved og NEMF har fundet de to heldige personer, som hver kan tage en med til operakoncert på Bredstræde 23. august.

Der har været stor interesse for at vinde to billetter til operaoplevelsen nær den fritlagte Suså på søndag.

Over hundrede har kommenteret opslaget på Ugeavisen Næstveds facebookside, og mange har haft gode forklaringer på, hvorfor netop en person skal have den ene af de to billetter.

- Wauuu hvor ville jeg gerne invitere min mand med til denne fantastiske oplevelse, han elsker opera. Sådan skriver Gitte Lene Quest.

Kenneth Højhus Platz vil gerne overraske Christina Flems med den højkulturelle pamflet. Og det får han nu lejlighed til. Det blev nemlig Gitte Lene Quest og Kenneth Højhus Platz der blev udtrukket som vindere af konkurrencen og dermed to VIP-billetter med tilhørende vand og vin ad libitum.

Et stort tillykke herfra. De to vindere kan kontakte redaktionen for nærmere info: jan.jensen@sn.dk