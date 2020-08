Se billedserie Søndag 23. august holder NEMF operakoncert på Bredstræde. Det ventes at samle mange mennesker - ligesom sidste år. Foto: Per Witt

Vind to VIP-pladser til operakoncert

Ugeavisen Næstved og NEMF udlodder to gange to billetter.

Konkurrence Det foregår på Facebook og det kræver blot, at man finder vej ind til Ugeavisen Næstveds side. Deltagelse i konkurrencen om to koncertbilletter på nogle af de bedste stolerækker foran Operakoncerten 23. august kl. 14 på Bredstræde kræver kun at man skriver, hvem man vil dele oplevelsen med.

Det er Næstved Early Music Festival der står bag den unikke udendørs koncertoplevelse. Det er Rie Koch fra Camerata Øresund, der står for præsentationen søndag 23. august, og blandt solisterne er sopranerne Julia Ojansivu og Frøy Hovland Holtbakk.

Lokale dansere

Eftermiddagen byder også på dans med koreografi af Steen Korner. Det er Malthe Ørsted, Ibrahim Madsen og Ali Haydar der folder sig ud på scenen.

Konkurrencen på Facebook giver Ugeavisen Næstveds læsere mulighed for at vinde eksklusive pladser til værdi af 1.000 kroner for to personer. Med til de gode pladser foran scenen hører også vin og vand ad libitum.

Køb en billet

Der er maksimalt plads til 500 mennesker på koncertpladsen. Ved at sikre sig en billet fra 50 kroner og opefter er man sikret adgang på pladsen.

- Politiet har nævnt, at de ville se på picnic-gratister ved den fritlagte Suså, som de ser på badegæster i Karrebæksminde. Man skal passe bedre på. Derfor opfordrer vi interesserede til at købe en billet til 50 kr. og så tage madkurven med ind på Bredstræde hvor vi sælger drikkevarer, siger formanden for NEMF Peter Stevnhoved. jaj

