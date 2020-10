Se billedserie Det har været hektiske fjorten dage op til åbningen og forvandlingen af den tidligere Imerco. Louise Millek ses her i hendes drømmeforretning Villek Sko & Fodterapi der åbnede i Ringstedgade fredag 2. oktober. Foto: Jan Jensen

Villek Sko åbner med fodterapi

Ugeavisen Næstved - 02. oktober 2020 kl. 15:13 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Der er sko på hylderne og hele holdet bag Villek Sko er nu i fuld gang med at betjene kunderne i den nye version af forretningen: Villek Sko & Fodterapi.

Det har ellers været noget op ad bakke, siden Louise Millek i januar begyndte at læse til statsautoriseret fodterapeut. Formålet var at skabe en ny version med plads til klinikker i sin fodvenlige butik.

- Det har været meget et sats. På et tidspunkt da coronaen ramte, gik alt i stå, men så kom vi langsomt i gang igen, og vi har indhentet det tabte. Det har kun kunne lade sig gøre, fordi jeg har et godt personale, der har klaret det hele, mens jeg har været på uddannelse.

Villek - for farfar I maj var det fire år siden, at Louise Millek åbnede den lille skoforretning på den anden side ad gaden. Midt i det hele døde hendes elskede farfar. Han hed Vagn, og deraf butikkens navn. Nu er forretningen er større, men bortset fra at hele facaden bliver et stort og åbent kig ind til sko og personale, så er konceptet og udvalget det samme.

- Vi sælger stadig komfortsko i kendte mærker som MBT, Skechers og New Feet. Det nye er, at vi også kan tilbyde fodterapi. Det gælder blandt andet beskæring af hård hud til forskellige fodlidelser som nedgroede negle og ligtorne. Personer med diabetes og gigt har også glæde af håndværket, siger Louise Millek.

Bedre at forebygge Den erfarne fodterapeut Ruth Søndergaard har klinik i det ene af i alt to separate rum, der er indrettet til klinik. Louise Millek bliver færdig med sin uddannelse til sommer, og så begynder hun at arbejde fuld tid igen i sin forretning.

Ruth Søndergaard blev færdiguddannet i 1983 og erfarer med glæde, at mennesker i dag tager hånd om fodproblemer hurtigere end før i tiden. Fodboldstøvler er årsag til mange problemer hos børn og unge. - Det er godt, at der er større muligheder for at forebygge. Så det er ikke kun fodpleje, siger Ruth Søndergaard, der oplyser at man kan få henvisning til behandlinger hos lægen, hvis man lider af gigt, nedgroede negle, diabetes og som noget nyt også psoriasisgigt.

Stort behov Desværre har Ruth Søndergaard lukket for flere patienter. Derfor overvejer Louise Millek at ansætte en fodterapeut på deltid, indtil hun selv bliver færdiguddannet 1. juli 2021.

Der er et stort behov for fodterapi. Butiksejeren ser frem til, at hun også kan være med til at tilpasse personlige indlæg. Skoløsningen findes allerede i butikken med de gode og smarte sko, der først og fremmest kan hjælpe dem, der har fodproblemer.

- Det hele er klar. Også rampen med gelænderet. Jeg er meget tilfreds. Desværre må vi vente med åbningsfesten. Det gør vi til maj næste år, hvor vi samtidig kan fejre fem års fødselsdag.