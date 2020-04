Peder Lehmann Larsen har stadig masser af gode vintilbud på hylder og paller. Endnu har vi ikke set, hvad pandemien vil komme til at betyde for de kommende leverancer af vin fra de store vinlande, der også er hårdt ramt af Covid-19. Foto: Per Witt

Vi sælger godt i coronakrise

- Vi havde tilrettelagt en lille festival med fokus på rom præcis på datoerne 13. og 14. marts, og den blev naturligvis aflyst i allersidste øjeblik. De leverandører og repræsentanter der skulle have fortalt om deres varer måtte aflyse, men alligevel tilbød vi de kunder, der havde set frem til smagningen en række smagsprøver i butikken disse dage, siger Peder Lehmann Larsen og tilføjer, at man også på alle andre tidspunkter er velkommen til at smage en række af butikkens produkter. Mange af dem står allerede fremme.

Selvom der er plads til mange besøgende ad gangen i den store vinhandel, så overholdes reglen om kun 10 personer. Men det har slet ikke været et problem indtil nu, at måtte lade kunder vente pænt udenfor.

Har man ikke mod på at besøge butikken fysisk, kan man købe varerne online via broderfirmaet Slagelse Vinkompagnis hjemmeside. Er man bosiddende i Næstved kommune udbringer Næstved Vinkompagni vin og spirituosa ganske gratis ved køb for over 100 kroner.