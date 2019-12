Se billedserie Han luftede familiens hund ved Jacobshavn langs Susåen. Der er noget helt særligt ved at være tilbage i Appenæs. Aske Emil Olsen finder sig allerede meget godt tilpas i Vejlø, hvor der både er skov og strand indenfor rækkevidde.

Vejlø-præst: Gør noget gakket og gør livet sjovere

32-årige Aske Emil Olsen er en glad mand. Han føler sig heldig. Han er vendt hjem til Appenæs, hvor han voksede op og gik tur med familiens hund ved Jacobshavn som stor knægt.

Han gik på Sct. Jørgens skole, og han er både døbt og konfirmeret af den tidligere og populære præst Helle Bundgaard Poulsen. Nu er han igen tæt på sin mor, far, søster og niece, og sådan giver livet og jobskiftet mening.

Østerbro - Bogø - Vejlø Det var slet ikke planen, at han skulle blive præst. Han var i begyndelsen af 20'erne, da han flyttede til Østerbro for at studere. Han ville læse et humanistisk fag, og opdagede faget teologi, som havde en fagkombination som ramte plet på interesserne.

Således blev vejen banet, og de seneste tre år har han været præst i Bogø og Fanefjord kirker.

Det var hans tidligere kæreste, der trak ham sydpå. Aske Emil Olsen kalder det for en fantastisk begyndelse på præsteembedet. Efter bruddet med kæresten søgte han til Avedøre for at prøve alternativet til landpræst. Det holdt kortere end han havde regnet med, for så dukkede muligheden op i Vejlø.

I Veilø vil man hinanden Der har været højmesser, dåb og nogle begravelser og bisættelser.

- Jeg er blevet taget godt imod. Det er en stor glæde, at konstatere at kirkegangen er så imponerende høj. Det er en dejlig ting at mærke, at man vil Vejlø kirke og hinanden, siger Aske Emil Olsen.

Præstens mor er vendt tilbage for at høre sønnens prædiker, og hun er set og genkendt af menigheden. Det bemærker præsten, for det siger noget om de mennesker, der bor i sognet.

Et voldsomt privilegie Aske Emil Olsen ved, at han er anderledes end sin forgænger. Alle præster er forskellige, og det er op til andre at vurdere, hvordan han lykkes.

Aske Emil Olsen er 32 år. Han flyttede ind i præstegården 1. november sammen med sin færøske kæreste Katla Heðinsdóttir.



Han kalder jobbet for et voldsomt privilegie, fordi han møder mennesker gennem alle livets facetter.

Koncerter, vinyl og brætspil Aske Emil Olsen er glad for sit job og naturen omkring Vejlø. Han er i gang med at genopdage Næstved. Det gamle værtshus Sepps lå i Ramsherred. Det er flyttet nu, men ellers er de fleste ting som han husker det.

Aske Emil Olsen møder man i Netto eller til koncert i Ny Ridehus, som da Pink Floyd Project opførte The Wall for nylig. Den mørke musikalske historie blev indspillet i 1979, men musikken lever på præstegården, hvor også elektronisk- og indiemusik streames fra Spotify.

Han har også en pladespiller, og nyder den stemning der følger med at gøre en vinylplade klar og sætte pickuppen ned i rillen.

Præst på skateboard Som ung arbejdede Aske Emil Olsen i Bilkas frugt- og grønt- afdeling, og et lille filmklip på Google-søgningen afslører, at han stadig er glad for skateboard., Han ruller afsted på longboard iført præstekjole. Præsten griner og konstaterer, at gårdspladsen og grusveje ikke er til skateboard.

Men det lokker stadig: - Man er opmærksom på en helt anden måde, når man ruller rundt på skateboard, siger Aske Emil Olsen, der er kendt med, hvor byens skatebaner er.

Afsavn og næstekærlighed Der er pyntet op til jul i præstegården og i kirken. Julen bringer glæde og kærlighed, men det er også en højtid for mennesker der mindes og savner familiemedlemmer, som er gået bort.

I byen står hjemløse og sælger Hus Forbi. Foran Kvickly spiller Påske julemusik, mens hunden, Tøsen, får sig en lur under tæpperne.

- Jeg ved fra de hjemløse, at det værste, de ved er, når folk går forbi og kigger den anden vej. De ønsker at blive set og anerkendt - også selvom man ikke køber noget. Alle vil gerne ses som et menneske, og det kræver blot øjenkontakt og et lille smil. Det virker, og flere skulle prøve det, siger Aske Emil Olsen.

Prøv at gå baglæns Smalltalk anbefales. Det er med til at anerkende andre, og det er givende begge veje. Præsten mener, at det værste scenarie er, at føle sig ensom omgivet af en masse mennesker. Det anbefales, at bryde sine vaner og rutiner overraske sig selv og sine omgivelser med at gøre noget gakket i hverdagen.

Prøv at gå baglæns, synge, fløjte eller måske gå med en fod på fortovet og den anden på vejen. Sådan stimuleres både krop og sind, og dagen bliver sjovere.

Vejlø-præsten finder glæden afgørende for livet, og han er parat til at gøre en forskel.

På spørgsmålet om, hvor han tror, han befinder sig om ti år lyder svaret: - Det er helt klart planen, at jeg bliver her. Katten Konstantin vil være 14 år, og jeg håber at flyttekasserne er tømt til den tid.