Undgå at nyse på dit kæledyr

Dyrlæge Susanne Schantz fra Falke Dyreklinik fortæller, at hvis man nyser ud over sin hund eller kat kan de viruspartikler, som nyset indeholder faktisk sidde i pelsen. Indenfor en tidshorisont, som dyrlægen endnu er usikker på, kan virus smitte, når man kæler med dyret.

Fakta er, hvis en smittet aer og nusser med sin hund og naboen gør det samme bagefter, kan hunden risikere at smitte naboen. Men det er kun realistisk i det øjeblik, at den smittede har nyst på sin hund eller måske ikke har vasket hænder eller brugt håndsprit inden hunden bliver kælet.

- Jeg er blandt andet bekendt med, at der på dyrlægelaboratorier arbejdes på, at være klar med udstyr til at undersøge for COVID-19 hos hunde og katte, siger Susanne Schantz.