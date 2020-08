Se billedserie Hun synger for børn og voksne. Ulla Britt Simonsens stemme er kendt og beundret. Hun er også dygtig til at lære fra sig.

Ulla Britt varmer op til Alsang 2020: Man synger bedre med torskekæbe

Ugeavisen Næstved - 26. august 2020

Det er en tyvstart og ikke mindst en opvarmning og inspiration til den store fællessang i Arena Næstved tirsdag 1. september. På denne dato er det 80 år siden, at danskere sang i hele landet i anledning af at 2. verdenskrig havde varet et år.

Mandag aften i Arena Næstveds foyer er samlet knap 20 deltagere til en anden historisk begivenhed. Opvarmning til Alsang 2020 - midt i en coronakrise, hvor det er risikabelt at stå side om side eller ryg mod ryg.

Sang med hele kroppen - Vi kan ikke gøre som vi plejer. Alle mine greb ligger længe før coronaen. Vi har mindst to meter fra næsetip til næsetip. I kommer til at føle, at I er her. Man kan ikke lave en skygge efter sidemanden eller læne sig lidt bagud ligesom Mr. Bean.

Ulla Britt Simonsen er kendt som en fremragende sanger, og hun forstår også at sætte ord og lyde på, når det gælder om at varme stemmen op til sang.

Hun er fan af, Phillip Faber, men Ulla Britt Simonsen tager den et spring længere. Sangerne skal op og stå. Nu skal alle i gang med at opbygge et sang instrument - med hele kroppen, og det begynder med at kontrollere luften i lungerne.

Ahaaaaa... - Vi skal også have kæben løs. Den skal hænge. Forestil jer en torsk, eller at I bapper på en pibe. Vi skal have lange kinder, og ja det ser dumt ud, hvis man er i Netto. Men det er ok her.

Der er sjove billeder i mørket, og man fornemmer koncentrationen. Nu gælder det spise- og luftrør. Alt i hovedet, hvor der kan være luft virker som en forstærker. Der skal luft i næsen og det øves med et stort ahaaa og wauw...

Ro på maven Ganesejlet skal med. Det er der bagerst, hvor ganen bliver blød. De sejl skal foldes ud og holdes spændt eller rettere oppe. Det gøres med mere wauw.

Nu er det mavens tur. Tommelfingeren ind i navlen. Alt hvad der går syd for er sangmaven, og det er ok at "splatte". Det står for singers please loosen abnominal tension. Med andre ord: Maven skal slappe af, og det øves med lidt julemandstræning ho-ho-ho.

Tungen på gled Når vi går rundt om juletræet og familien begynder at synge høres det tydeligt, at maven og stemmen er ude af træning. Ulla Britt Simonsen fortæller om balancen mellem tonelejet. Der synges mi-mæ-ma-mo inden tungen skal på gled. Tungen skal ud og luftes. Det er grimt, men det virker godt, og det virker. Tikkiditop synges igen og igen, og der følger ærkeamerikanske og flade sproglige vendinger som Oh My God og Oh Baby.

Nogle kor tør ikke Sådan. Efter godt en halv times tid er forsamlingen klar til at synge fra sanghæftet, der er trykt til 1. september, hvor Alberte Winding Duo synger for ved fællessangprojektet Alsang 2020.

Der forventes cirka 250 deltagere i det store tirsdag aften. Det er en del færre end forventet.

Coronaens opblussen er årsag til at flere korsangere har meldt fra, og avisen erfarer, at har hele kor meldt afbud som følge af pandemien.