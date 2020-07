Prøv at holde balancen i en kajak eller på et SUP board i Karrebæksminde på mandag 20. juli.

Udfordre din indre sejler

20. juli kan man udfordre sin indre sejler ved inderhavnen. Der vil være mulighed for at afprøve enkeltmandskajak, børnekajak og SUP board. SUP står for Stand Up Paddling. Man mødes Ved Broen 17 kl. 10. Arrangementet slutter kl. 13. Det er gratis at deltage.