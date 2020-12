Send til din ven. X Artiklen: Trods uhelbredelig sygdom vælger Jacob livet til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugeavisen Næstved - 09. december 2020 kl. 11:57 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Det er tolv år siden Jacob Riis-Nielsen blev diagnosticeret med den sjældne, arvelige sygdom Machado-Joseph, som besværliggør hjernens signaler ud til kroppen. Han var den yngste nogensinde, der fik stillet diagnosen i Danmark.

- Da jeg fik min dødsdom, strejfede tanken om aktiv dødshjælp mig kort. Men siden har jeg ikke tænkt på det som en mulighed, fortæller Jacob Riis-Nielsen.

Efter diagnosen beslutter Jacob Riis-Nielsen sig for en livsvision. Han vil presse alle de oplevelser ind i sit liv, og han vil inspirere andre mennesker med handicaps.

I kørestol på Galdhøpiggen Som 18-årig bytter han sit kørekort ud med et faldskærmsudspring, året efter tager han på roadtrip i USA, i 2015 bestiger han sammen med seks højskolevenner Nordeuropas højeste bjerg, Galdhøpiggen, som den første kørestolsbruger. Senere rejser Jacob ud på en seks måneder lang rygsæksrejse over to kontinenter sammen med fire venner. Derudover har han flere gange været i Japan.

Som den første i kørestol bestiger Jacob Riis-Nielsen i 2015 sammen med højskolevenner Nordeuropas højeste bjerg, Galdhøpiggen. Privatfoto

Jacob Riis-Nielsens historie er en livsbekræftende fortælling om at vælge livet til. Og en introduktion til begrebet "aktiv livshjælp", som har gjort det muligt for Jacob at fylde livet med hjælp fra en flok gode venner og hjælpere.

Kommunikerer via en staveplade I en alder af 27 år fortæller Jacob Riis-Nielsen i dag, at han er taknemmelig for at kunne trække vejret, og at han elsker sin aktive livshjælp, som er hans fantastiske hjælpere. Seje Jacob bor i egen lejlighed i Næstved, og hans mor Vivi Riis-Nielsen fortæller, at sønnen nu kommunikerer ved hjælp af en simpel staveplade i pap.

- Det tager tid, men det er den eneste måde vi kan "tale" med hinanden på, fortæller hun.

Bogen om Jacob Jeg Vælger Livet Til - Om Retten Til Aktiv Livshjælp Som Ung og Uhelbredeligt Syg hedder bogen, der udkom 17. november. Det er historien om Jacob fra han var 14 til 26 år og skrevet af Kirsten Hansen.

På billedet ses Jacob Riis-Nielsen sammen med sin mor Vivi.

- Jeg håber, at jeg gennem bogen stadig er i stand til at inspirere og motivere. Det betyder alt for mig. Mit vigtigste råd til andre er at leve livet. Man kan godt sparke røv, selvom man sidder i kørestol, siger Jacob Riis-Nielsen.

Far havde samme sygdom Bogens forfatter fortæller i sit forord, at hun har stor respekt for familien Riis-Nielsen, der i gennem 20 år har haft et liv fyldt med sygdom, hospitalsindlæggelser og en uforudsigelig hverdag. Om hvordan de har formået at bevare livsmodet og undgået bitterhed, når alle fem i familien er blevet ramt at alvorlige, livstruende sygdomme. Derfor valgte hun at skrive Jacobs historie, fordi han er indbegrebet af den kampånd og det positive livssyn, der præger familien.

Jacobs søskende lever med andre kroniske sygdomme, herunder nyresvigt og Type1 diabetes. Mor Vivi har haft kræft, og far Leif Mikkelsen fik konstateret Machado-Joseph i 1994. Den samme sygdom som Jacob - dog ikke i så svær en grad. Han blev først syg i 40-års alderen og døde i 2015 af en lungebetændelse.

De seneste år Vivi Riis-Nielsen beretter til WKND/4700 om sønnens forløb. - Da Jacob kommer hjem fra sin backpacker-rejse i 2016 er han totalt udmattet, men lykkelig for at have gennemført. Den efterfølgende tid går med at få bragt ham i nogenlunde fysisk form igen. Det er en barsk tid for alle omkring ham.

-Han har helt mistet evnen til at tale på den tur. Mærkelige, høje pibelyde kommer i stedet ud af Jacobs mund, dag og nat. Det føles nærmest som om mit moderhjerte bliver skåret i stumper og stykker hele tiden. Han sover aldrig. Får mareridt, så snart han døser lidt hen.

Hjælperne kan næsten heller ikke holde det ud. De prøver sig frem med puder, tæpper og en hånd at klamre sig til, men det er svært at håndtere smerter, liggesår og søvnløshed, når man ikke er uddannet til det. Rigshospitalet siger, at der ikke findes noget, der kan lindre Jacobs smerter eller hjælpe ham til ro og søvn.

Foreslår selv en sonde En hjemmesygeplejerske tager sig af liggesårene på hans afmagrede krop, og en diætist slår alarm ved en katastrofal lav vægt. Jacob bruger al sin energi på at undgå fejlsynkning af mad og drikke, og han foreslår selv at få lagt en sonde i maven, som kan forsyne ham med kalorier, proteiner og væske.

Sonden viser sig hurtigt at være guld værd for Jacob. Det er en stor befrielse for ham, at han ikke længere skal være bange for at drikke en tår vand.

Sover i kørestolen -Det værste er dog, at vi ikke kan kommunikere verbalt mere. Sproget bliver jo meget simpelt, når Jacob skal pege sig frem på en staveplade i pap. Især når hans øjne heller ikke altid vil åbne sig uden hjælp, men skal tvinges manuelt op, fortsætter Vivi Riis-Nielsen.

Grundet sin uhelbredelige sygdom har Jacob Riis-Nielsen i dag mistet sproget og han sidder 24 timer i døgnet i sin kørestol. Alligevel har han et ukueligt livsmod.

-Jacob er heldigvis blevet tilknyttet palliativt team og ALS-teamet nu. De har formået at ordinere noget medicin, som både kan smertelindre og give lidt ro i kroppen. Men det er meget længe siden, at Jacob har sovet i en seng. Han sidder i sin kørestol 24 timer i døgnet.

Det er en barsk sygdom, som nedbryder alle fysiske funktioner.

Den næste drøm Jacob skal i dag have hjælp til alting. Det har været et stort arbejde for ham at få opbygget et nyt team af gode hjælpere i Næstved, men det er heldigvis lykkedes nu, så den "aktive livshjælp" er i fuld gang igen.

For Jacob er det vigtigt at have nogle hjælpere, som er villige til at give noget af sig selv i jobbet, og som er kreative og eventyrlystne i deres tankegang. De er faktisk allerede gået i gang med at lægge planer for fremtidige aktiviteter, så der hele tiden er noget positivt at se frem til i kalenderen.

Jacobs næste store drøm er at komme til Svalbard og køre med hundeslæde. Måske når Jacob også at få den oplevelse med i sit liv.