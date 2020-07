Se billedserie Louise Lehman (tv) fra LehLash er flyttet ind hos Linda Kristensen i Believe In Beauty i Fuglebjerg. Privatfotos

Send til din ven. X Artiklen: Tre behandlere samlet et sted i Fuglebjerg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre behandlere samlet et sted i Fuglebjerg

Ugeavisen Næstved - 08. juli 2020 kl. 15:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skønhedsklinikken Believe In Beauty har udvidet klinikken med en vippe- og negleteknikker samt en massør.

Linda Kristensen åbnede for et halvt år siden sin skønhedsklinik Believe In Beauty på Sorøvej 9 A i Fuglebjerg.

Nu har klinikken haft vokseværk, og vippe- og negletekniker Louise Lehmann fra Lehlash er flyttet ind.

Desuden er Sabrina Carstensen blevet tilknyttet huset, hvor hun tilbyder behandlinger med fysiorgisk massage.

Massør Sabrina Carstensen er også blevet en del af teamet i Believe In Beauty.

- Jeg har selv haft den værste akne hud og mødte for 25 år siden Susanne Melchiorsen på Den Alternative Kosmetologskole i Næsved. Det skabte mirakler for mig, da jeg blev behandlet med de 100 pct. rene naturprodukter. Min hud blev virkelig flot, fortæller Linda Kristensen fra Believe In Beauty. Hun ville gerne selv hjælpe andre, og tog derfor kosmetologuddannelsen hos Susanne Melchiorsen.

Åbent hus lørdag 11. juli De tre piger i Believe In Beauty er gået sammen om et åbent hus, der afvikles lørdag 11. juli kl. 12-19.

Her kan veninder, kollegaer eller andre få et indblik i flere virksomme behandlinger og rig mulighed for at stille spørgsmål til behandlerne.

Desuden kan deltagerne møde andre kunder som allerede har opnået gode resultater.

På dagen kan man prøve en behandling hos vippe- og negletekniker Louise Lehmann og massør Sabrina Carstensen, som virkelig brænder for sit fag. Hun kan hjælpe med at få løst op for blandt andet spændinger og myoser.

Klinikken byder på særlige tilbud til åbent hus og de følger de sundhedsfaglige regler i forhold til corona, så der er begrænset antal pladser.

Dagen deles op i to hold. Første hold er kl. 12-15.30 og andet hold igen kl. 16-19.