Træer i Fruens Ly blev fældet for sent

Ugeavisen Næstved - 03. juli 2020 kl. 15:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En massakre på fuglene i skoven - eller måske en tiltrængt lysning, der tilmed gavner naturen.

Kirsten Lodal Askekilde, der er medlem af bestyrelsen i DN Næstved (Danmarks Naturfredningsforening) har skrevet til avisen, og hun kritiserer Næstved Kommunes naturpleje af Fruens Ly.

Lysningen ved den populære bål- og shelterplads Fruens Ly er et eksempel på naturpleje, der har skadet naturen, idet der blev fældet nåletræer i fuglenes yngletid.

Kommunens værk I artiklen i Sjællandske 24. juni fik avisen fejlagtigt beskyldt Banedanmark for at stå for den omfattende træfældning. Det var en fejl.

Det er nemlig Næstved Kommune, som har fulgt op på den rydning af træer, som BaneDanmark laver langs banen i forbindelse med forberedelserne til elektrificeringen af togtrafikken.

Næstved Kommune ejer Fruens Plantage og i uge 24 nedlagde man endnu et område af træer ved Fruens Ly. Det bekræfter park- og vejchef Morten Toft Hansen, der også har fået en henvendelse fra DN Næstved.

Frygt for barkbiller Historien begynder, da Banedanmark skal i gang med at fælde træer sidste år. De venter på frosten, fordi der er for vådt i området til at maskinerne kan køre.

- Men der kommer ingen frost, og allerede på det tidspunkt, hvor fældningen bliver forsinket, var der set på forholdende og vores skovkonsulent anbefalede, at vi skulle fælde træerne, fordi man vidste fra Sverige og Tyskland, at der var risiko for at barkbillen ville gå i træerne, når man åbner op, siger Morten Toft Hansen.

Umuligt at gøre alle tilfredse Han forklarer, at kommunen rykkede Banedanmark i håb om at komme i gang inden fuglenes yngletid, men det var ikke muligt.

- Det er altid følsomt, når man har med naturen at gøre, og jeg tror ikke, det er muligt at stille alle tilfredse. Vi håber, at fuglene har klaret sig, siger han.

God pris på raske træer Vej og Park har valgt at lytte til skovkonsulenten. Andre træer i Fruens Plantage ville være i risiko for at blive angrebet af barkbillen, og hvis træerne var blevet stående ville de have en ringe værdi, når de efter al sandsynlighed ville gå ud.

Med til historien hører også, at Vej og Park fik en god pris på salget af de fældede træer. Skovning er eneste mulighed for indtægt til Vej og Park.

Det ser ikke fedt ud - Jeg bruger selv Fruens Plantage, og jeg kan også godt se, at det ikke ser så fedt ud, når man kan se lige ud til jernbanen. Derfor skal vi have plantet nye træer til at afgrænse området. Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med området omkring Fruens Ly, men det er klart vi har fokus på biodiversiteten, siger Morten Toft Hansen.

Granerne skulle væk Formanden for Teknik- og miljø Udvalget, Helle Jessen, siger til avisen, at man kan diskutere, om tidspunktet for fælding var velvalgt.

- Set i forhold til hvornår man andre steder har fastsat ynglebeskyttelsestiden fra april - til juli, så var det nok ikke hensigtsmæssigt. Men jeg er enig med forvaltningen om, at granerne skulle væk, siger Helle Jessen.

Godset stod for beplantning Det er godt 200 år siden, det dengang ubeplantede overdrev blev plantet til. Den hørte til Rønnebæksholm Gods, og det var godset der stod for det. Plantagen er opkaldt efter Anna Marie Elise Carlsen, der ejede godset 1839-54.

Der står en mindesten i Fruens Plantage, der er rejst af taknemmelige bønder, som holdt meget af Marie Carlsen. Fruens Plantage er en del af Åsen og blev fredet i 1940.