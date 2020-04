To små lokalaviser flytter ind i Ugeavisen Næstved

Se billedserie De to lokale ugeaviser i Fuglebjerg og Glumsø udkommer ikke mere. Ugeavisen Næstved dækker nu området.

Ugeavisen Næstved - 29. april 2020 kl. 09:01 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Glumsø Avis og Fuglebjerg Posten er sendt på gaden for sidste gang. Det betyder dog ikke, at folk i lokalområderne ikke bliver opdateret på, hvad der sker hos lige præcis dem.

I stedet for i de to separate udgivelser samles alle lokale ugehistorier fremover i Ugeavisen Næstved. Markedsdirektør for Sjælland Syd- og Midt i Sjællandske Medier Søren Rasmussen bekræfter, at udgivelserne er indstillet.

- Vi har igennem længere tid kigget ind i et annoncørmæssigt vigende marked for at udgive en selvstændig ugeavis i Glumsø- og Fuglebjerg-området. Desværre har den igangværende corona-nedlukning af store dele af detail- og erhvervslivet givet det sidste skub til at træffe den beslutning at ophøre med udgivelsen af Glumsø Avis og Fuglebjerg Posten, siger han.

Kom gerne med tips

Redaktør på Ugeavisen Næstved Jan Jensen ser frem til at skulle bringe artikler fra henholdsvis Glumsø og Fuglebjerg.

- Vi glæder os til at dække de nye områder på lige fod med alt andet, der bliver skrevet om i Ugeavisen, siger han.

Han opfordrer samtidig folk til at melde ind, hvis der skulle gemme sig en god historie.

- Vi er meget interesseret i at skrive om alle de gode ting, der sker rundt omkring, og det betyder, at vi meget gerne vil have tips til historier, siger han.

Hvis man sidder i Glumsø eller Fuglebjerg og brænder inde med en god historie, kan man sende den til redaktion.ugeavisen@sn.dk.

Annoncer til Ugeavisen Næstved sendes på mail: annoncer.ugeavisen@sn.dk.