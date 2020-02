Tilhørerne kom helt tæt på bigband-musikken

Musikoplevelse Torsdag aften stod i jazzens navn, da Danmarks Radios Big Band besøgte JB10 i Jernbanegade. Samtlige 19 musikere samt bandets nye, unge chefdirigent Miho Hazama gav den for fuld udblæsning i det lille lokale på den tidligere skole. Det var en oplevelse ud over det sædvanlige, hvor tilhørerne kom helt tæt på musikken, der kompositorisk rakte både bagud til bigbandets tidligere bandledere og frem til japanske Miho Hazama, der både er uddannet dirigent og komponist af det afsluttende nummer. At det kan lade sig gøre at lokke dette estimerede band til Næstved for at give en koncert, der iøvrigt var gratis at overvære, er ud over rimelig forstand. Er JB10 ved at udvikle sig til et nyt Jazzhus Montmartre forbeholdt alle os syd for Valby Bakke?