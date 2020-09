Se billedserie Viserne er overraskende pæne. Håndværkerne har dem mistænkt for at være shinet op i løbet af de seneste 35 år.

Tiden står stille på kirketårnet

Ugeavisen Næstved - 24. september 2020 kl. 08:37 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regn, sne, sol, frost og blæst af stormstyrke. Der er ikke noget at sige til, at romertallene står knapt så skarpt som dengang i 1985, hvor en stolt malermester Arne Hulbæk lagde hovedet tilbage for at betragte det færdige arbejde.

Billederne i Næstved Tidende er fra september 1985. De er i sort-hvid og stammer fra Hulbæks egen scrapbog. Hans ekspertise udi renovering med bladguld går efterhånden mange år baglæns, og tiden arbejder stadig med den modne og muntre malermester, der igen er klar til at tage de tre urskiver på hver 154 centimeter i diameter under kærlig behandling.

Holder vi tiden..? Kort før frokostpausen er de to håndværkere Mike Christensen og Martin Poulsen fra Jørn Johansen A/S kommet lidt i tidspres. De begyndte kl. 7, og med kun en urskive nede er det store spørgsmål: Kommer de to andre urskiver ned i dag?

De to gutter har arbejdet på hver side af den tykke mur hele formiddagen. Det gik fint nok med at få viserne af, men da det kom til selve urskiven, gik der uforholdsmæssig meget tid med at få urskiven løs.

Banket på plads i 1985 - Den har siddet fast i 35 år, og jeg kan næsten forestille mig, at der er blevet slået og banket lidt dengang for at få den til at sidde rigtig. Den sad utrolig godt fast, siger Martin Poulsen.

De kroge, der har holdt skiven på plads, har også holdt godt og så er der ikke sparet på silikonen.

Men nu er den nede - den første urskive. Den er lavet af kobber, og Arne Hulbæk konstaterer, at den blå maling har holdt forbløffende godt.

Bladguld er bestilt - Den skal bare vaskes ned, så skal du bare se. Den er stadig flot, lyder det fra maleren, mens han med lidt spyt på fingeren demonstrerer, hvordan fugten får farven frem inden bag det hvidlige skær som tidens tand har efterladt.

Den 81-årige malermester fortæller, at der er købt bladguld: - Jeg har købt for 6.000 kroner, men der bliver nok brug for cirka det dobbelte, siger han mens Mike Christensen og kirketjener Søren Boel bærer den store urskive ind i kirken.

Tidsplan mangler

Renoveringen synes timet, men der er pudsigt nok ingen tidsplan for, hvornår skiverne skal være klar til at blive hejst op på rette plads igen.

- Det ved jeg ikke. Nu må vi se - måske kan jeg lave en urskive om ugen, lyder det tørt fra Arne Hulbæk.