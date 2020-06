De Grønne?s Tambourkorps længes meget efter at få opgaver. Sommerturen til Italien er aflyst, og det samme gælder mange markeder, som under normale omstændigheder sender korpset ud at spille. Privatfoto

Tambourkorps vil gerne ud og spille

- Vi har også haft svært ved at øve, som vi plejer. I den kommende tid vil vi forsøge, at starte så småt op igen. Det sker ved at holde øveseancer i det fri - gerne kombineret med optræden. Vi er derfor modtagelige for gode ideer og for at blive booket til et arrangement, siger Lene Höilund, som har været tovholder for korpset gennem mange år.