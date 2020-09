Svaner tager solbad på den nye dæmning

Svaner på dæmningen I Rådmandshaven er man i øjeblikket i gang med en reparation af stemmeværket. Det er et system der regulere vandstanden i Susåen.

Under reparationen skal vandet holdes væk. Derfor er der lagt sand og grus ude i Susåen som en dæmning.

En gruppe svaner har fundet ud af, at dæmningen er et godt sted at nyde solen.