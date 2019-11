Se billedserie Henført sang med den veloplagte guitarist Lasse Kjærulff i baggrunden.

Send til din ven. X Artiklen: Super koncert med supergruppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Super koncert med supergruppe

Ugeavisen Næstved - 19. november 2019 kl. 16:00 Af Jan Jensen & Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pink Floyd Project fyldte til bristepunktet Ny Ridehus med vellyd.

Det korrekte navn er The Scandinavian Pink Floyd Project og de var ganske lokale, da de spillede for et fyldt Ny Ridehus i fredags.

Bandet har i øjeblikket rettet fokus på at gengive mesterværket, rockoperaen "The Wall", som Pink Floyd brugte 10 måneder på at indspille i 1979. Albummet er sammen med The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals og The Final Cut fra den Roger Waters-dominerede periode.

The Wall blev i 1982 omsat til en film med Bob Geldof i rollen som Pink. Filmen fik en overraskende stor succes og har været det lige siden.

Hovedpersonen Pink har låst sig inde på et hotelværelse og ser tilbage på sit liv og opvækst. Det er en grum men også realistisk historie. Nogle af hændelserne drager paralleller til Roger Waters eget liv; Pinks far dør under 2. Verdenskrig, ligesom Roger Waters far.

Under koncerten optrådte en 7. klasse fra Herlufsholm Skole i det ikoniske nummer "Another Brick in The Wall". I selve bandet ses bl.a. den lokale leadguitarist Lasse Kjærulff og ganske spektakulært optræder "Hr. Skæg" på scenen i rollen som oplæser og lægen, der tilser Pink.

Opsætningen og scenografien gik rent ind hos publikum, der af flere blev betegnet som en af de bedste af Pink Floyd Projects´ koncerter over Pink Floyds musik.