Sune Felds ærlige sange kommer naturligt - han kan ikke lade være

Ugeavisen Næstved - 27. september 2021 kl. 12:00 Af jan.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Sort fuldskæg og en cap. Håndtrykket er fast og blikket roligt. Sune Feld sætter guitarkassen fra sig og tager lige så forsigtigt en slurk af den nybryggede kaffe. Der er knapt to timer til, at han skal mødes med børnene på Ellebækskolen afd. Kildemark. Her arbejder han som pædagog.

Sune Feld er aktuel med et nyt album. Bandet er sat på pause, for dette her skulle prøves af. "Planken Ud" hedder soloalbummet, og det er et par måneder siden, det blev lagt ud på Spotify. Det er specielt. Dels fordi det er hans første på dansk, og i særdeleshed fordi teksterne er ærlige historier fra hans 38 år lange liv.

Han fik den som knægt. Og den gamle guitar er Sune Felds kæreste eje. Han bruger den altid til at afprøve nye sange på. Privatfoto

Fik en guitar af mor og far Dialekten er i sig selv lidt syngende. Sune Feld bor i Vordingborg med kæreste og tre børn. Han er oprindelig fra Møn, og som knægt blev han introduceret til musikken, da han fik en guitar af sine forældre. Bagtanken var, at guitaren og musik var det helt rigtige setup for en dreng med blødersygdommen hæmofili.

Sune Feld mindes sin barndom siddende på sin fars skuldre under koncerter med Kim Larsen. The Kings og The Beatles var også inspiration, der lærte lille Sune at spille med til musikken. Som seksårig begyndte han at skrive sine egne tekster. De Glade Aber var den første sang.

Optagelser fylder på mobilen Nu er der over 1.200 optagelser på mobiltelefonen. Brudstykker til nye sange kommer spontant. Nogle gange vågner han om natten og står op for at optage det, og andre gange er det pludselige indfald eller en replik fra en kollega, der sætter det hele i gang.

- Jeg kan simpelthen ikke lade være. Det er både en gave og en forbandelse, for det fylder meget hos mig, konstaterer Sune Feld.

En perle fra James Thomas Han debuterede med sit første album i 2009 og havde i 2016 et hit på engelsk med A Pearl. Det blev spillet på P4, og det var kulminationen på samarbejdet med den walisiske producer, ven og mentor James Thomas, der har en fortid i Vordingborg.

- Jeg fik sangen i julegave. James Thomas holder jul 25. december, og sangen blev færdig dagen før. Det var stort, men på det tidspunkt var jeg ikke klar til at følge op på den gode opmærksomhed nummeret ellers fik.

Det er anderledes nu. Titlen: Planken Ud fortæller beskriver ret godt det arbejde, der har ligget bag. Sune Feld har selv indspillet og samlet sin musik, men han bruger stadig James Thomas. Han har været med på råd og har filet kanterne af.

Sune Feld lever og ånder for musikken. Inspirationen kommer pludseligt og i alle mulige situationer. I hans telefon gemmer sig et stort arkiv. Foto: Jan Jensen

Et stort skridt - Jeg havde numrene klar et halvt år før, men jeg havde brug for tiden. Jeg skriver jo om mig selv, og jeg synes, det var et stort skridt at tage, siger Sune Feld.

På nummeret Don Juan På Speed beskriver han følelsen af, hvordan lettelsen føltes efter en skilsmisse. Der er også en sang til far og mor. En dybfølt sang, hvor han siger tak til sine forældre.

- Men nu hvor musikken er ude, står jeg meget stærkere og jeg er stolt af min musik. Planen er nu, at komme ud og spille live i efteråret og foråret. Jeg vil gerne have en sammenhængende tour, og samtidig kan jeg jo kun sige ja tak, hvis Vershuset i Næstved eller Stars i Vordingborg tilbyder et spillejob.

Vil gerne på tour Sune Feld forklarer, at han for tiden selv ringer rundt til foreninger og spillesteder for at byde sig til. Det er ikke optimalt, så han håber at kontakten til en manager kan give et positivt pust, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at sangerens store drøm er, at få mulighed for at leve af musikken.

Han har haft spillejob på Kongebryg i Næstved og kørt til Jylland for at spille. Hvis der er indtaget en øl for meget, sover han i bilen.

- Der er ikke så meget rock'n'roll over det, konstaterer han selv og fortæller om den gang han kørte hjem med sin første pladekontrakt. Desværre havde han glemt hoveddørsnøglen, og måtte stå udenfor et par timer og frøs indtil familien vågnede.

Børn leger med musik Sune Feld har siden revet pladekontrakten itu. Det var et bevidst valg, for at få friere tøjler og bedre muligheder for at blive den unikke og ærlige danske kunstner, der formår at forene arbejds- og familielivet med sin store passion.

Hjemme får børnene også tilbudt at lege med musikken. Det skal være lysten, der driver dem. Ligesom med deres far, som øver hver mandag midt i stuen. Han fylder. Det ved han godt, men musikken giver ham så meget.

Den gamle guitar Musikken giver så megen glæde, og den var afgørende, da han blev ramt af en depression.

Sune Feld bruger stadig guitaren han fik af sin far og mor. Det er altid den, han øver sine sange på. Lyden er desværre ikke god nok til indspilninger, men den har sjæl.

- Den er mit kæreste eje. Det er det eneste som mine børn ikke må røre ved, siger Sune Feld og forklarer, at den også bruges til autografer fra kunstnere han sætter pris på. Foreløbig er der autografer fra Kashmir. Søren Huss og Tim Christensen er blandt dem, der gerne må få en plads, hvis de spørger pænt.

Kaffen er sluppet op, og arbejdet kalder. Sune Feld arbejder på at få spillejobs i forbindelse med Spil Dansk Ugen i uge 44. Musikken fra Planken Ud er oplagt til publikum både i hjembyen Vordingborg og i Næstved.