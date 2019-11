Apostore Robotten er slukket et øjeblik, mens minister Magnus Heunicke (th) kigger ind i Løveapotekets maskinrum sammen med apoteker Jacob Hjelme. Robotten holder styr på cirka 30.000 enheder. Private fotos

Send til din ven. X Artiklen: Sundhedsminister i Løvens "hjerte" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundhedsminister i Løvens "hjerte"

Ugeavisen Næstved - 28. november 2019 kl. 11:06 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets sundhedsminister er videbegærlig og interesseret i, hvordan det påvirker de lokale apoteker, når der fra et højere politisk plan skrues på prisknapper.

Medicinpriser og ikke mindst restordrer på ellers almindelig medicin rammer mange mennesker for tiden, og da Magnus Heunicke for cirka to uger siden mødte apoteker Jacob Hjelme ved et Rotary møde, greb sundhedsministeren et tilbud om at besøge sit gamle lokale apotek.

- Jeg blev lidt overrasket over, at Magnus Heunicke tog imod tilbuddet uden videre, og nu har han været forbi sammen med sin ministersekretær. Jeg synes, det er flot, at han giver sig tid, siger Jacob Hjelme og konstaterer, at den lokale minister er en handlingens mand.

Sundhedsmisterens tur på Løve Apoteket indbefattede et kort besøg ind i Løvens hjerte - også kaldet maskinrummet. Det er her den avancerede Apostore Robot sørger for at styre lageret og levere den bestilte medicin direkte ned til det lille hul i væggen på væggen bag disken.

- Vi talte om priser og problemet med restordrer, der stiller os i den værst tænkelige situation - nemlig at vi ikke har den medicin som kunden er vant til at få. Det er en ubehagelig oplevelse for kunden, og vi skal bruge en masse energi på at finde en anden løsning. Heldigvis har vi et godt samarbejde med lægerne og det lykkes altid at finde frem til et alternativ.

Jacob Hjemle har fortalt Magnus Heunicke, hvor vigtigt det er, at politikerne sætter pres på leverandørerne af lægemidler, så man kan undgå de kedelige oplevelser.