Se billedserie Zascha Bjørnholm fra Fensmark er hjemme fra jobbet som pædagogmedhjælper, og for at der skal ske noget for hendes børn, hygger hun sig i sandet på Enø med 5-årige Lærke og lille Lui på to år.

Stranden giver et mentalt boost

Ugeavisen Næstved - 26. marts 2020 kl. 15:31 Af Tekst og foto: Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi bliver bombarderet med ordet corona om det er knappen på tv eller radioen, der tændes, så går snakken om den smitsomme virus. Vi skal naturligvis være glade for oplysninger, men ind i mellem kan det godt fylde så meget, at nok bliver nok.

Derfor kan det varmt anbefales, at tage en tur på stranden i Karrebæksminde. Tag hunden med og mærk vinden i kinderne, nyd havet og få en snak - på afstand - med andre hundeluftere og børnefamilier.

Konceptet valgte avisens udsendte forleden. Bilen blev parkeret på den store parkeringsplads over broen og Brownie min firbenede ven, var straks klar til at hoppe ud, mens snuden var rettet mod havet.

Det første møde var Zasha Bjørnholm med børnene Lærke på fem år og lillebror Lui på to år. De var hurtigt strandet i sandet, fordi de små ben ikke var gode til en længere travetur. Men det gjorde ikke noget, fordi man kan sagtens hygge sig på stranden, selvom det ikke er sommer.

Lige nu bliver der samlet sten til leg og kunstværker. Fantasien sætter ingen grænser, mens Lærke laver et mønster i sandet. Lillebror piber lidt, og mor finder madpakken frem. Så bliver der ro på igen.

En liste med leg

Zasha Bjørnholm fra Fensmark arbejder som pædagogmedhjælper, og hun er af gode grunde hjemme for at passe sine børn. - Jeg synes det er skønt at komme ud og få noget frisk luft. Vi må jo finde på noget, siger Zasha Bjørnholm.

Lærke fortæller at hun godt kan kede sig lidt, og synes det er sjovere at være i børnehave, fordi der arbejder farmor. Men mor og Lærke har lavet en liste over ting de skal lave i den kommende tid, så det hjælper lidt på det. De skal blandt andet på legepladsen, lege i haven, lave puslespil og perleplader, så der er noget at se frem til.

Selvom Zasha Bjørnholm har skærmet Lærke og Lui fra at høre for meget om corona-tiden, så har Lærke styr på det. Hun har nemlig nået at høre en del i børnehaven. - Man skal ikke handle, fordi så kan man blive smittet, fortæller Lærke. Og det med at vaske og spritte hænder er hun også helt med på.

Jeg siger farvel til familien og Lærke tilføjer: Skal din hund også skrive til avisen? Skøn kommentar, der bringer glæde i en ellers trist periode.

Irma har en fest

Længere ude på stranden møder jeg Birthe Nielsen og hendes nabo Susanne Norbjerg. De har gået ture med deres hunde i 25 år primært i Næstved. Men nu har de valgt at tage ud til vandet. Susannes hund hedder Irma, fordi der mangler en Irma i Næstved.

Den 17 uger gammel hvalp er en sød blanding af blandt andet en Berner sennen. Den har en fest, og nyder livet ved vandet, mens den driller naboens 14-årige hund, Vilma.

- Hvalpetræningen er aflyst, og jeg måtte finde en anden måde at socialisere Irma på, smiler Susanne Norbjerg. Hun er samtidig ved at være godt mættet af, hvor meget corona fylder. - Man bliver helt trist af det. Men når jeg går en tur her, er det ligesom alting bliver helt normalt igen.