Stor åbningsfest hos Shell i Fensmark

- Som ny Shell tankstation har vi både fået nogle af de bedste brændstofprodukter i tankene og Shells populære bilvaskekoncept til byen. Vores åbningsfest er en oplagt mulighed for at teste Shells V-Power brændstof og samtidig spare en skilling. Hele fredag eftermiddag sælger vi nemlig Shell V-Power til nedsat pris. Desuden er der et pænt beløb at spare på bilvasken, når vi både fredag, lørdag og søndag sælger vaskenøgler, hvor man kan vaske for 1.000 kroner og kun betale 500 kroner, siger indehaver Lotte Bruun.