Spillested tager fremtiden i brug

Gavekortet - der er en mulighed for at glæde en ven, et familiemedlem eller andre med en musikalsk oplevelse blandt Vershusets mange årlige koncerter, der fordeler sig over et forårs- og et efterårsprogram. Samtidig er det også en god mulighed for, at støtte op om det lokale spillested, der jo ligesom alle andre på livescenen, for tiden er udfordret på grund af Corona-virussen.