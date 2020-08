En siderude blev smadret og væk var tasken med penge, kort og nøgler. Privatfoto

Specialist i kirkegårdstyveri

Ugeavisen Næstved - 11. august 2020

En søn og hans 89-årige mors besøg til Toksværd Kirkegård i bil for at lægge blomster på et par grave udviklede sig søndag middag lidt anderledes og mere dramatisk end forventet.

Stilkene på de 10 roser var afkortet og de fem af dem sat ved den første grav. På vej til den anden grav skævede sønnen ud til bilen, der holdt parkeret på grusparkeringen bag kirken på Dystedvej. Bilen så lidt anderledes ud end den burde, syntes han. Det så ud som om den bagerste siderude var sort eller ligefrem manglede. Kirkegårdsbesøget blev derfor afbrudt for at gå ud til bilen for at tjekke.

Og der mødte parret et meget trist syn: En smadret siderude og glasskår der flød både ude og inde i bilen.

Parret havde kun været på kirkegården i 10 minutter og var blot 75 meter fra bilen men havde desværre ikke bemærket det rabalder, der må have været, da sideruden blev knust.

I bilen lå den 89-årige kvindes dametaske med pung med en del kontanter, betalingskort, sundhedskort og nøgler til hjemmet. Der lå tasken ikke længere. Den knuste rude var ikke et uheld men desværre et meget kynisk og kalkuleret indbrud, nærmest imens banditten har kunnet holde øje med parret på kirkegården.

Og så går hele apparatet i gang: Politi, forsikringsselskaber, bank og låsesmed, der kom samme aften og skiftede samtlige låse hos den 89-årige. Det var ikke så meget tabet af døde ting, der fyldte mest. Det var mere tanken om, at en person kan finde på at lave den slags nederdrægtigheder. To sønner og en svigerdatter brugte resten af søndagen og en del af mandagen for at få det hele redt ud.

Hurtig væk - med DSB Og Banditten var hurtig. Hurtig ind i bilen efter tasken og hurtigt væk og over alle bjerge. Måske var det ham, et vidne så gå gennem kirkegården med en cykel omkring de minutter hvor det hele skete? Det vides desværre ikke.

Men vedkommende var også hurtig med betalingskortet. Banken kunne oplyse, at kortet bl.a. var blevet brugt meget kort tid efter på Holme-Olstrup station og lidt efter på Haslev station. Banditten og DSB var desværre hurtigere end kortet kunne nå at blive lukket.

Deja-vu Dametasken var blevet lagt under en rygsæk, da de gik på kirkegården, og det var af en bestemt grund. For snart mange år siden, da den 89-årige kvinde selv kørte bil, havde hun oplevet præcis det samme og præcis det samme sted. Parkering bag Toksværd kirke, en smadret siderude og tyveri af en dametaske.