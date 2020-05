Se billedserie Thomas Jeppesen blev udlært automekaniker i København og vendte hjem til familiefirmaet for ni år siden.

Send til din ven. X Artiklen: Sønneke overtager faderens livsværk i Fensmark Auto Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sønneke overtager faderens livsværk i Fensmark Auto

Ugeavisen Næstved - 31. maj 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 40 år siden startede mekaniker Per Jeppesen et beskedent værksted på Bækgårdsvej i Fensmark. Han var blot 24 år og Haslev-drengen så muligheder i værkstedet et godt stykke vej fra bopælen i Haslev.

Men det holdt kun i fem år. Så var Fensmark Auto, som firmaet kom til at hedde, vokset ud af rammerne. For allerede efter det første halve år var der ansat både en mekaniker og en lærling.

- Jeg byggede en værkstedsbygning med god plads på Glasmagervej. Det var ikke længere ud til landevejen, men jeg havde heldigvis opbygget en trofast kundeskare, der vendte tilbage, når bilen skulle serviceres, fortæller Per Jeppesen. Han tilføjer iøvrigt, at biler for 35-40 år siden var af en helt anden og lavere kvalitet og krævede kærlig omsorg noget oftere end nu.

Bilerne holder bedre - Dengang var der meget rustarbejde og nylakering af bilerne. I dag holder bilerne næsten dobbelt så lang tid og med færre reparationer, siger Per Jeppesen, der er ved at trække sig tilbage for at lade næste generation komme til - sønnen Thomas på 35 år, der har været i firmaet i ni år.

- Og sønnen tilføjer: Ja, men der er i dag dobbelt så mange biler på vejene, så vi har stadig rigtig travlt med at lave alle former for service på bilerne.

Fensmark Auto er kendt for at kunne det hele: Både det mekaniske og det elektroniske. Almindelige reparationer på karosseri og motorer, udskiftning af ruder, klargøring til syn, servicering af el- og hybridbiler, påsætning af vinter- og sommerdæk, forsikringsskader og garantireparationer er blandt de daglige og meget varierede opgavetyper.

Trofaste kunder Værkstedet åbnede på Glasmagervej for 35 år siden 1. juni 1985. Generationsskiftet sker netop pr. 1. juni i år, og derfor markeres samtidig 40 års jubilæum og at Per Jeppesen trækker sig tilbage og overlader ledelsen af de fire svende og to lærlinge til Thomas Jeppesen.

- At vi stadig kan have et så godt kørende værksted skyldes vores trofaste kunder. Min allerførste kunde for 40 år siden, som havde set mit skilt ved vejen, kommer her stadig. Men det er nu ikke den samme Opel som dengang, siger Per Jeppesen med et smil.

Reception i juli Far, søn og medarbejdere byder på pølser og drikke til ganen og sulten 3. juli.