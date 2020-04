Blomsterdekoratør Claus Andersen fylder 50 år mandag 20. april.

Send til din ven. X Artiklen: Snart 50 år og altid glad for blomster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart 50 år og altid glad for blomster

Ugeavisen Næstved - 16. april 2020 kl. 12:00 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Claus Andersen havde nogle gode år hos den kendte blomsterdekoratør Tage Andersen inden han selv blev selvstændig i sin fødeby.

Allerede som barn var Claus Andersen glad for blomster og for at hjælpe sine bedsteforældre i haven.

Det var naturligt, at valget faldt på en uddannelse som blomsterdekoratør. Han søgte læreplads i Næstveds to blomsterbutikker, Import Blomster og Joes Blomster, men de tog ikke elever.

- I stedet kom jeg i praktik hos Berings Blomster i København. Men dér var ventetiden på læreplads desværre seks år. Det var for lang tid, fortæller Claus Andersen, der 20. april fylder 50 år.

I lære hos Tage Andersen

- Min tante fortalte om Tage Andersen, der var en kendt blomsterdekoratør og kgl. hofleverandør.

- Jeg besøgte Tage Andersen, og blev grebet af butikkens indretning og interiør. Det var lige mig og efter en prøveperiode var lærepladsen i hus, fortæller blomsterdekoratøren.

Claus Andersen fik gennem årene et afslappet forhold til at betjene de mange kendisser, der besøgte Tage Andersens butik.

- Jeg mindes en sjov episode, da en meget smuk mexicansk kvinde kom ind i butikken. Hun pegede på en hel masse hun gerne ville have helt upåvirket af prisen, der var nået op på 100.000 kroner. Hun betalte og bedte om levering på hendes båd på Langelinie. Jeg leverede det hele på et enormt luksus skib med helikopter ombord, fortæller Claus Andersen med en smilende stemme i telefonen.

Det blev til otte spændende år hos Tage Andersen med betjening af de kongelige samt store opgaver i både ind- og udland.

Hjem til Næstved Der blev sået et frø, da Claus Andersen blev spurgt af en lokal blomsterhandler om han ville overtage butikken.

- Det viste sig at have lidt lange udsigter, men jeg blev motiveret. For 24 år siden åbnede jeg derfor min blomsterbutik i Kirkestræde 1B.

Han husker tydeligt den første uge, da et ægtepar kom ind i butikken. - Jeg hilste pænt goddag og de sagde: Her siger vi goddav.

- I starten skulle kunder lige se mig an. Jeg skulle ikke tro, at jeg var noget, fordi jeg kom fra København. Men indtil folk fandt ud af, at jeg faktisk var fra Næstved, blev det noget helt andet. Det var sjovt.

- Jeg er enorm heldig og priviligeret her i byen med mange gode kunder høj som lav, der giver mig spændende opgaver. Men jeg kan godt lidt savne Næstveds storhedstid. Dengang der var flere butikker, slutter fødselaren, der er kendt for sin sydlandske stil med seddel på døren, når han er på farten for at aflevere sine kreationer.

Claus Andersen har i denne coronatid ændret sit setup med ikke at holde to fester i forbindelse med fødselsdagen. Der bliver måske fire gæster til fest. Men han har endnu ikke taget stilling til, om han vil folde sig ud i sin elskede butik på 50 års dagen.