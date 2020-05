Skolebørn får da en aktiv sommerferie...

For nylig meddelte chefkonsulent Ole Hansen ud i Sjællandske, at han trods corona-restriktion fortsat troede på, at Aktive Feriedage ville blive gennemført. Dengang var der ikke særlig mange foreninger, der ville stille frivillige til rådighed til at aktivere kommunens børn i sommerferien. Men så skete der noget.

Kanosejlads er også en af nyhederne. Man kan nemlig komme på en tredages tur med start i Skelby. Kravene er, at man tager redningsvest på, og det anbefales at man kan svømme 100 meter.

Den har ellers været afviklet hver eneste sommer i 24 og skulle således have fejret 25 års jubilæum til sommer med 100 børn. Men de 14 frivillige tør ikke løbe an med at tage ansvar for at holde skik på de små fodboldspillere.