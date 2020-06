Se billedserie Den officielle åbning af HG's nye multianlægget blev udsat, og det har givet mulighed for at teste anlægget. Her er det TikTok-pigerne fra 8. a der er på scenen for at øve deres Rockstar-dance. Fra venstre ses Josefine Spangsberg Just, Marina Filtenborg Christensen, Kamille Sydney Bentsen og Klara Kirstine Pedersen. Fotos: Jan Jensen

Skøn dag på HG-anlæg med basket og TikTok dans

Ugeavisen Næstved - 10. juni 2020 kl. 13:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ene halvdel af klassen padler rundt i kanoer på Susåen. Den anden nyder solen, samværet og konkurrencen på det farvestrålende anlæg. Josefine, Marina, Kamille og Klara er i fuld gang med at øve sig til optagelsen af dem selv - en Rockstar-dance på TikTok.

Det foregår på anlæggets scene, mens resten af eleverne går til den i en rask lille dyst i basketball på multibanen. Klasselærer Louise Wulff Clausen følger kampen fra sidelinjen og fortæller, at der har været mange elever fra Lille Næstved Skole forbi for at prøve kræfter med udfordringerne.

Fodbolddreng på basketbane I begyndelsen var der lidt problemer med dobbelte bookinger på mail og telefon, men det kører nu, og det er en god ting, at der er styr på deltagerne.

- Når der slippes fire klasser løs på anlægget er der trængsel, siger Louise Wulff Clausen.

8. a klarer sig selv denne formiddag. Der bliver gået til vaflerne på banen. Så meget, at det ikke lykkedes at lave en pointscoring, mens der blev taget billeder til avisen.

T-shirts afslører, at der er fodbolddrenge i flokken, og Mads Vølund Poulsen er lidt delt i to, da han bliver spurgt, hvad han synes om det nye anlæg. - Jeg spiller fodbold i HG, og det her var jo vores stadion. Jeg nåede ikke at spille her.

Mads Vølund Poulsen synes godt om Multibanen, men fodboldstadionet er svært at undvære.

Armgang hårdt for hænderne To gange A - Asger Kruse og Amalie Østerlund - holder gerne en pause for at demonstrere forhindringsbanen, hvor man kan dyste parvis. Asger kan stadig mærke første omgang i hænderne, men han hænger gerne i, når det gælder et billede til avisen. Amalie kommer da også først gennem den forhindring.

På scenen er der styr på dansen til Rockstar.

Kamille Sydney Bentsen siger, det er rart med et helt nyt anlæg: - Her er der noget for alle, siger hun.

De fire piger øver deres TikTok-dans igen og igen til den lidt spæde lyd fra en mobiltelefon.

Klasselæreren ser og godkender forpremieren, inden der skal optages via den særlige app. Videoen skal sendes til idrætslærer Tine Carstensen, så hun kan se, hvad hun går glip af.