Siff har talent: Nu vil hun tegne endnu mere

Ugeavisen Næstved - 22. juni 2020

Solen skinner, og Siff Kongsted Lund har for en stund forladt lejligheden i hovedstaden for at besøge sine forældre hjemme i Næstved. Et tæppe er bredt ud på græsset, og her ligger tegneblok og iPad.

- Som barn tegnede jeg lidt arkitektagtige tegninger, fordi jeg syntes at indretning var spændende, smiler 26-årige Siff Kongsted Lund, der ikke har sine kreative evner fra fremmede.

Hendes far dannede som ung en lille malergruppe i Næstved sammen med den i dag anerkendte portrætmaler Thomas Kluge. Siden har farmand blot malet for hyggens skyld.

Det har Siff Kongsted Lund også hidtil, men nu vil hun mere. Idolet er Thomas Kluge. Han er jo helt vanvittig, siger hun.



De kreative evner har Siff Kongsted Lund fra sin far Johnny, der i ungdomsårene dannede en malergruppe med den berømte portrætmaler Thomas Kluge. Han er i øvrigt den unge tegners idol.



Har fået et større overskud - Mens jeg læste til sygeplejerske tegnede, jeg lidt i fritiden. Dér blev jeg bekræftet i, at når jeg kastede mig over blokken, blev jeg helt grebet, og det gjorde samtidig noget godt for mig.

Sygeplejefaget var ikke det rigtige for Siff Kongsted Lund, og hun har i dag et job i en vuggestue i Købehavn, som har givet hende mere overskud.

- Jeg tegner hver aften, og nyder det ved et helt bestemt spotlys over min sofa, fortæller hun.

Som barn var Siff glad for farver, men i dag tegner hun med blyanter og laver sort-hvid motiver. Hun kan godt lide den kontrastfulde effekt med sort på hvidt.



Siff Kongsted Lund hygger med en af hendes tegninger, og yndlingspladsen er i sofaen med et bestemt spotlys. Foto: Daniel Kongsted Petersen



Hendes seneste tiltag er tegninger lavet i et tegneprogram med pensel på iPad'en. - Det er virkelig fedt, for man kan arbejde med fede effekter og meget lag på lag, som man ikke kan på papir. Det letter også korrekturgange. Et stykke papir bliver ret slidt ved flere ændringer, smiler Siff

- IPad'en kan måske godt åbne op for, at jeg på sigt også vil arbejde med farver.

Tegning til tatovøren Siffs første bestillingsopgaver gennem årene har været venner og bekendte, der gerne ville have hende til at lave en tegning til tatovøren. Det så hun som en god udfordring.

Hendes motiver i dag er forskellige stilarter, men babyer har været særligt foretrukne.

Ud fra et fotografi tegner hun babyer. Men i samlingen har hun også et selvportræt, som hun ser ud i dag.

- Jeg er mest fascineret af de realistiske motiver, og det at få det til at ligne så meget som muligt. Jeg er meget kritisk omkring en opgave, forklarer hun.



Tegninger af babyer er blandt Siff Kongsted Lunds foretrukne, og her har en venindes baby været model.



Dyremotiver til en webshop Siff Kongsted Lunds talent kommer mere og mere ud i det offentlige rum. Hun har fået flere spændende bestillingsopgaver.

I en helt anden genre har Siff Kongsted Lund netop lavet en tegning til en forside på en ny bog for en forfatter.



Siff Kongsted Lunds selvbiografi.



Hun har lige tegnet et dyremotiv til tre forskellige produkter til lokale Camilla Sommer Andersens webshop emmibaby.dk

Forfatteren har skrevet en selvbiografi, der handler om spiseforstyrrelse med titlen Min Historie - Fra Anorektiker Til Anno-rigtig.

Det færdige resultat kan ses til efteråret på en puslepude, et håndklæde og på sengetøj.

- Motivet har jeg lavet på iPad. Det forestiller en trist pige, der sidder på gulvet og i døren står en pige i en mørk silhuet. Pigen i døren rækker ud efter den anden. Det signalerer, at mørket rammer lyset, som giver en stærk symbolik.

Aftale med citatplakat.dk Drengene bag den succesfulde citatplakat.dk i Næstved har også fået øje på hendes evner.

- Citatplakat.dk har opfodret mig til at lægge nogle tegninger på deres side. Det bliver noget, der er relaterer til børneværelset, og det kan ende i flere forskellige motiver, siger en tydeligt begejstret Siff Kongsted Lund.

- Jeg har allerede nu en lille serie med tre forskellige motiver med en abe, som jeg har lavet på en forespørgsel om de tre klassiske aber: Ikke se, Ikke tale og Ikke høre. Jeg har hentet inspiration og moderniseret dem lidt.

- Tilbuddet fra Citatplakat vil jeg da bestemt benytte mig af, så jeg glæder mig meget til at se interessen, efter jeg har lagt et udvalg på siden.

Siff er total autodidakt, men flere vil sande at den pige har et talent. Det kan bekræftes på den nye Instagram-profil: artsykongsted



Siff Kongsted Lund har sat sit præg på de klassiske aber: Ikke se, Ikke tale og Ikke høre.



Målet er at tage kurser og rette fokus - og ud fra det at finde en niche til fordybelse.