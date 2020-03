Se billedserie Dorthe Olsen har fået indrettet en super smart tapetafdeling hos Farvemessen Grossist på Erantisvej i Næstved, hvor der kan hentes masser af inspiration for både detail- og erhvervskunder Fotos: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Shine hjemmet op og bevar det gamle interiør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Shine hjemmet op og bevar det gamle interiør

Ugeavisen Næstved - 03. marts 2020 kl. 15:37 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genbrugskulturen er kommet for at blive, og Farvemessen på Erantisvej er helt med på beatet med spændende tapeter og flotte farver til både vægge og møbler.

Trænger køkkenet eller badeværelset til en ordentlig omgang, behøver man ikke nødvendigvis at bruge penge på en spritny ny indretning, for at gøre det lækkert.

De unge har fået øjnene op for de seje jordfarver til køkkenet og flotte tapeter til stuen og soveværelset med et miks af velourgardiner. Det er oppe i tiden.

- Jeg synes, det er super spændende. Derfor har vi opdateret butikken anno 2020, fortæller Dorthe Olsen, der er gået i kompagniskab med Bent Sthur, som hun også deler tapet med på privatadressen.

Farvemessen Grossist på Erantisvej har foretaget nogle justeringer i butikken, der blandt andet vil komme privatkunder til gode.

Noget fancy på væggene - Vores primære kunder er stadig håndværkere, men malermesteren kan hente inspiration hos os eller kunden kan selv kigge ind i butikken, siger Dorthe Olsen.

- Det kan være maleren har en frisør, der gerne vil have en salon med et rustikt look og noget fancy på væggene, så har vi et bredt sortiment.

- Der er stormønstrede tapeter med blomster, fugle og andre motiver. Det giver et eksklusivt look, og vi er tilbage i tiden med høje paneler og stuk. Nogle vælger at tapetsere en enkel væg og male resten af rummet, fortsætter hun.



Stormønstrede tapeter og grønne planter er et hit.



Inspiration fra TV Med utallige boligprogrammer på TV har de unge fået smag for tendensen, så det er kun fantasien, der sætter grænser. De vil gerne genbrug. Det kan være at de gamle møbler trænger til en kærlig hånd med en ny flot farve, som både kan være mat eller højglans. Eller hjemmet generelt trænger til en omgang maling. Før skulle det være hvidt - nu må der gerne være farver på.

Fik en lys idé I en spændende og meget indbydende tapetafdeling hos Farvemessen Grossist kan kunder hente masser af inspiration. Den er smart indrettet og Dorthe Olsens kreative idéer er blevet sluppet fri. Tre gamle valseruller, som Sthur-familien havde i sine gemmer, er renoveret og blevet til seje lamper.

I kælderen er der indrettet et outlet med gamle tapetbøger, som nogle anvender til decoupage og rester af tapeter.



Slip kreativiteten løs i denne genbrugsverden. Det gør de i hvert fald hos Farvemessen med de to gamle valseruller, der er blevet til lamper.



Det er vigtigt at understrege, at selvom Farvemessen også hedder Grossist henvender butikken sig til både detail- og erhvervskunder.