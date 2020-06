Sankthansaften i præstegårdshaven

- Til Sankt Hans plejer vi at samles for at huske os selv og hinanden på, at der altid er et lys til at bryde mørket. Dette forår har der unægtelig hængt et mørke over foråret, men nu er sommeren her og det er muligt at fejre det og se hinanden under åben himmel, siger sognepræst Aske Emil Olsen.