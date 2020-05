Se billedserie Det var for koldt at være ude, så de ældre beboere måtte se og høre børnekoret indefra. Til venstre i billedet ses musik- og klasselærer Pia Hansen. Fotos: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Sangglade ulvebørn blev dagens lyspunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sangglade ulvebørn blev dagens lyspunkt

Ugeavisen Næstved - 06. maj 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev ikke det solskinsvejr, som Kim Larsen synger om i Ludvig Holsteins digt om den forelskede kvinde. Men hverken de grå skyer eller kolde hænder kunne ødelægge oplevelsen for børnene fra 4. klasse på Hindholm Privatskole.

- De er glade for at synge, så det var oplagt at tage herover og synge for de ældre borgere, siger klasselærer Pia Hansen. Hendes interesse for musik og sang har smittet klassen på den gode måde, og korsangen lyder så godt, at hele landets vært for fællessang, Phillip Faber, burde høre unge talenter fra Fuglebjerg.

Han ville nyde, at eleverne lægger trykket korrekt på udgangen af de fire vers i Det Er I Dag Et Vejr.

Når Ulvene Hyler... Eleverne har taget opstilling i små grupper i gårdhaven, og der er simple instrumenter med til at slå takten. Desværre viser onsdagen sig som en af de koldeste forårsdage, og de ældre borgere hører sangene gennem åbne døre og vinduer. Det er for koldt at være udenfor.

Det påvirker ikke de unge stemmer. Når Ulvene Hyler - synges højt og klart. Det er klassens absolutte favorit, og den går da også rent ind. Teksten fortæller, at man ikke skal være bange, for der er altid et lys i mørket. "Et eller andet sted tænder jeg en stjerne for dig".

Surhed bli'r til godt humør - Jeg tror, at dem indenfor synes godt om at vi synger. Jeg synes, det er sjovt, siger Rebecca og tilføjer, at hendes erfaring med sang er, at surheden forsvinder - og det gælder hele klassen.

Jens er enig. Han holder også af at synge og har ingen problemer, hvis nogen skulle synes, at hans stemme ikke lyder godt.

Larsens sang Joanna er også med i dagens repertoire. Den synges to gange - ud for to forskellige afdelinger. Indenfor mærkes begejstringen på en stille måde blandt beboerne og plejepersonalet.

Kakao og forårsregn En kvinde fra plejecentret kommer ud og siger tak, og samtidig annoncerer hun, at der bliver serveret kakaomælk. Den drikkes med stor tilfredshed. Der aftales en ny sangdag i næste uge, inden jakkerne lynes helt op.

Musiklærer Pia Hansen og pædagog Peter Bendix Hansen kan konstatere, at det var en god live-debut, inden sangklassen tager turen hjem til skolen på gåben i den våde forårsregn.