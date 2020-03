Se billedserie Hundeluftere kigger forbi fra nabovejene - det har efterhånden givet genlyd, at der holdes en lille fest på Assensvej hver aften kl. 19.

Sang og sammenhold på Assensvej

Ugeavisen Næstved - 25. marts 2020 kl. 09:19 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen lyser stadig op på den lyseblå og klare himmel. Tiden tjekkes på armbåndsur og telefon.

De medsammensvorne genboer Nina og Thom Hoff har netop sat teenagersønnens trådløse soundbox op på fortovet. Men der er stadig tid til at tjekke op på Jette og Kim Bagger-Jensen.

Manden i huset har fundet et par tryklufthorn og de bevæger sig ud mod vejen sammen med lille Alma, som sover trygt i barnevognen, og Frederik der er glad for sit løbehjul.

Nedtælling til lys og larm

- Oliver og Sebastian på 14 og 11 år er hos deres far i aften, og de synes også det er sjovt, at vi mødes med naboerne på denne her måde, siger Jette Bagger-Jensen.

Den nye tradition i den "gode" ende af Assensvej - den der er nærmest Rønnebækken - begyndte aftenen før dronningen holdt tale på tv.

Den aften var der ingen sang på vejen, men siden har cirka 10-15 husstande holdt fast i fællesskabet.

Det læner sig op af en Facebook-gruppe der kalder sig Danmark klapper, larmer og synger. Derfor er det passende med den kraftige Soundboks, og mens det sidste minut tælles ned bliver havariblink tændt i de parkede biler.

Fodboldstemning

Kim Larsens klassiker, Fru Sauterne, blev valgt på Assensvejs egen Facebookgruppe lidt tidligere på dagen, og nu brager musikken ud gennem højtaleren mens der smådanses, synges og vugges til den gode melodi.

Fru Sauterne nu må De gerne slappe af et øjeblik...

Musikken stopper og nu lyder det som en italiensk bilkø ved et fodboldstadion: Horn, lygter, hujende råb og klapsalver. Det kan høres i hele kvarteret og nu kommer der også forbipasserende fra Fåborgvej.

Rart at mødes

Musikken og virakken er overstået på få minutter, og blandt mændene er det en god anledning til at snuppe en godnatbajer. Alle er enige om, at der er få men nævneværdige fordele ved coronakrisen.

- Alle synes, det er meget hyggeligt at mødes på denne her måde. Det sker på en alvorlig baggrund, og det er også rart at mødes og tale med andre om den meget mærkelige situation vi er i for tiden, siger Jette Bagger-Jensen.

Genbo Nina Hoff kalder fællessangen for dagens højdepunkt. Det er rart at komme lidt ud. Og selv om det nærmer sig frostgrader, gør den klare luft godt ved krop og sind.

I mandegruppen samles de tomme dåser sammen og der lyder flere gode ønsker om en god aften og nat i mørket: - Vi ses igen i morgen...

