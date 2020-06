Se billedserie Påske i Tivoli 2017. Pjerrot åbner Tivoli Foto: Lasse Salling/Lasse Salling, Tivoli

Så blev det Tivolis tur til åbning

Ugeavisen Næstved - 11. juni 2020 kl. 15:30 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skulle det være sikkert og vist, at Danmarks kæmpe have fuld af forlystelser er åbnet 8. juni. Det bliver dog med forholdsregler for at tage ekstra hensyn til gæster og medarbejdere. Vind entré og turpas.

Portene åbnes kl. 11 og sommersæsonen er forlænget til og med 4. oktober.

Det betyder at Tivoli i år når op på at have åbent i 196 dage inklusiv Halloween og Jul i Tivoli.

Gæsterne vil møde en række forholdsregler, der lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. I Haveanlægget og ved indgangene skal der holdes afstand.

App skal lette besøget Tivoli har udviklet en række tiltag, der vil gøre oplevelsen mere smidig. Alle kan benytte sig af Tivoli App, hvor man nemt kan bestille entrébilletten hjemmefra, bestille mad og til spring-køen-over til forlystelserne.

Forlystelserne afsprittes løbende og der vil være afstand mellem passagerne. I tilfælde hvor Tivoli medarbejdere i forlystelserne er tæt på gæsterne i forhold til sikkerhedstjek af bøjler og andet, vil de være iført Covid-19 visir i gæstevenligt design.



Tivoli-Garden indgår traditionen tro i forlystelseshavens kulturprogram i form af parader og små stationære koncerter.



Restauranterne åbner uden de traditionelle menukort og gæsterne må fortsat gerne medbringe egen madkurv i Haven.

Se eventuelt mere om Tivolis Corona-regler på tivoli.dk

Ny festival venter forude I år er det 175 år siden, at publikum for første gang blev præsenteret for H. C. Lumbys Champagnegalop i Tivoli. Samme år kunne gæsterne også for første gang købe sig et Tivoli abonnementskort.

Begge dele er forsat en del af Tivolis DNA. I år er der blandt andet udsigt til en ny festival: Tivoli Food & Wine.

Den står bag det nye koncept Garden Deli. Her kan gæsterne få et hurtigt, solidt måltid for hele familien. Det er enkel, frisk, velsmagende mad, med vægt på økologi og bæredygtighed, der kan nydes lige ved restaurant Mazzoli's.

Remixudgave af Champagnegalloppen Hver lørdag frem til 4. oktober kan gæster opleve fyrværkerishow. Denne sommer bliver der sat fokus på Champagnegaloppen af H.C. Lumbye, der blandt andet var dirigent i Tivoli.

Anders Kanstrup fra bandet TooManyLeftHands har i anledning af Champagnegaloppens 175 års fødselsdag fået opgaven at producere en 2020 remixudgave af melodien. Han har også givet input til Tivolis fyrværkerimester til hvordan det skal folde sig ud på himlen over hovedstaden.



Pantomimeteatret byder hver dag på pantomimer, klassiske balletter, moderne danseforestillinger og eventyrballet for børn. Foto: Lasse Salling



Askepot vender tilbage Pantomimeteatret byder hver dag på pantomimer, klassiske balletter, moderne danseforestillinger og eventyrballet for børn. Ni forskellige forestillinger kan opleves som blandt andet pantomimen Spåkvinden, børneballetten Den Grimme Kylling og der bliver gensyn med eventyret Askepot. Balletten havde premiere i 2016 med Dronning Margrethe som scenograf og kostumier. Oh Land har komponeret musikken.

