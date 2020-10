Artiklen: Rolig Hercules fløj over byen

Rolig Hercules fløj over byen

I dagens anledning uddeles medaljer og legater. Men der holdes også en række øvelser, som har sendt helikoptere, transport- og kampfly i luften over hele landet. I Næstved var det et klassisk Lockheed C-130 Hercules transportfly, der i lav hastighed og højde svingede over byen mellem sorte og hvide skyer.