Morten Thorving, formand for roklubbens motions- og turudvalg har trukket den nylakerede fire-åres robåd ud i solen. Han håber nu at både klubbens medlemmer og kommende roere kommer ud på vandet den kommende tid. Fotos: Per Witt

Roklub: Endelig mulighed for at få en tur på på kanalen

- Enkelte roere har taget ture i singlesculler, men ellers har klubhuset været lukket for aktiviteter til nu. Med stor hensyntagen til reglerne om afstand, rengøring og afspritning tør vi godt åbne porten til de store robåde for de mange roere, der har længtes efter at få nogle kilometer i armene og frisk luft i lungerne.

- Klubbens medlemmer skal naturligvis respektere reglerne om max at være 10 personer i klubhuset ad gangen. Vi har endnu ikke åbnet for vores indendørs træningsfaciliteter i træningssalen med romaskiner og motionscykler, og vi har lukket vores mødelokaler på første sal, oplyser Morten Thorving.

Nyt rokursus 11. maj

Men det er også sæson for nye generationer af roere. Alle der efterhånden har siddet længe nok indendøre for at undgå smitterisikoen har nu mulighed for at tilegne sig de færdigheder, der er nødvendige, når man skal ud på vandet i en robåd.