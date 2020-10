Se billedserie Midt i en krisetid åbner René Jungshoved og Tsion Girmay en ny restaurant med alt det bedste fra det etiopiske og eritreiske køkken. De inviterer indenfor til en afrikansk madkultur, som byder på mange forskellige retter, der er perfekt til at nyde over et længere måltid, hvor der sættes pris på at nyde selskabet og maden. Fotos: Jan Jensen

Restaurant med afrikanske rødder åbner fredag

Ugeavisen Næstved - 09. oktober 2020 kl. 11:30 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Røde linser serveret i en tomatsauce tilsmagt med berbere krydderier. Retten hedder Miser, og den er en blandt flere specialiteter der både er vegansk og glutenfri. Men René Jungshoved skynder sig at fortælle, at der også serveres lam, kylling og en steak på op til 600 gram, hvis man er til det. Der skal være noget til alle, og så er The Root den første med specialiteter fra Etiopien og Eritrea udenfor København.

Hjælper hustruen René Jungshoved er "kun" er hjælper for ejeren og chefen Tsion Girmay. Han er fra Greve og mødte sin hustru for 12 år siden i Dubai.

De har været gift i 10 år, og efter at have boet sammen i en årrække Mellemøsten er de vendt hjem til Danmark. De er landet i Næstved, og har begge en god fornemmelse for den nye restaurant i Kobberhjørnet.

Faldt for Næstved Parret var tilfældigt i Karrebæksminde og oplevede efterfølgende en aften med musik på torvet i Næstved.

Så var de solgt. København er for stor - Næstved har det, der skal til for at drive en god restaurant, der i al beskedenhed tilføjer byen et nyt spændende spisested, hvor maden er en stor smagsmæssig oplevelse og overkommelige priser.

Tre kokke i køkkenet Tsion Girmay har arbejdet mange år i restaurationsbranchen, og er en af tjenerne i The Root. I køkkenet er tre kokke. To kvinder fra Eritrea og en dansk mand, som er nøje udvalgt til opgaven.

- Vi har en masse grønsager. Det er en del af kulturen fra det etiopiske og eritreiske køkken. Op til påske spiser man ikke kød, så derfor er der naturligt mange veganske retter, siger Tsion Germay.

Socialt og hyggeligt Hun er fra Etiopien og glæder sig meget til at præsentere retterne. Det er en helt ny start for Tsion Girmay, som er i fuld gang med at udvikle sit dansk.

- Man bør prøve kokkens udvalgte, som er tre små retter, to hovedretter og en dessert. Vi har overkommelige priser og madkulturen er social. Man hygger sig med maden.

Tsion Germay går meget op i råvarerne og de særlige krydderier, som også beskrives detaljeret i menukortet. Hun forklarer, at alt laves for bunden.

En rigtig kaffeceremoni The Root har også kaffe. Der er tale om en traditionel ceremoni, der minder om den der foregår i mange etiopiske hjem op til tre gange dagligt.

De grønne kaffebønner ristes i en kasserolle, kværnes og derefter hældes bønnerne ned i en fin jebena-kande, som fyldes med vand, der varmes langsomt op til kogepunktet.

Efter cirka en halv time - eller når ceremonimesteren mener, at kaffen har nået den rette styrke - er kaffen klar, og den serveres i ganske små kopper.

Tsion Germay taler varmt for kaffen - den hører naturligt med til hendes nye sted The Root, der slår dørene op i Kobberhjørnet i Jernbanegade i dag.