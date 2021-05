John glæder sig til at ligge ?arbejdshjernen? på hylden, og bytte den ud med ?rallyhjernen?, når teamet både skal hygge sig og vise sig frem i Dansk Super Rally, stedet hvor John virkelig føler sig som hjemme, rally er og har altid været Johns foretrukne hobby.Foto: Allan Post

Rally-weekend: Team Hyllinge Racing skal op i 6. gear

- Team Hylling Racing skal tilbage i gear - og det skal være i det hurtige sjette gear, for i den kommende weekend skal temaet deltage i anden afdeling af det danske mesterskab i rally, når motorklubben Kjellerup og Omegns Motorløb afvikler Stoholm AUT2Service Rally i byen Stoholm, nordvest for Viborg.

Artiklen fortsætter under billedet

De lokale kørere John Frederiksen og Thomas Holm Hansen er klar til at give fuld gas i den krasbørstige BMW, og med gode point med fra den første afdeling, så er hele teamet klar til en ny og lidt anderledes opgave i den kommende rally-weekend.

- Det skal nok blive både sjovt og noget af en mundfuld. Løbet afsluttes efter mørkets frembrud, så de store og kraftige ekstra lygter skal tages i brug denne weekend, siger John Frederiksen og fortsætter: - Derudover er der grus på to ud af løbets fire hastighedsprøver, og så skal der køres en rigtig by-prøve, alt sammen udfordrende og ja, vi er klar på opgaven.

I terræn, som er nyt for de fleste i DM-serien, og som sagt afsluttet i nattens muld og mørke, og klassen hvori Team Hyllinge Racing deltager i Klasse National 4, er der kamp om toppointene, og til det kommende løb skal der igen køres til, på og tæt på det optimale, for at der igen skal komme lune DM point ind på kontoen.