Se billedserie Tandtekniker Line Jæger er ved at lægge sidste hånd på en tandopstilling, som patienten snart kan prøve og selv godkende inden den færdige udgave bliver fremstillet. Bagerst ses Micha Dark, der også er tandtekniker hos Protetikeren på Banegårdspladsen i Næstved. Fotos: Dorte Rye Silbo

Protetiker-par gør tidens tand meget bedre

Ugeavisen Næstved - 05. marts 2020 kl. 13:40 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 17 år har Mette Limborg og hendes mand Brian Kjems-Nielsen drevet tandprotetikerklinik. De holder meget af deres fag, og nyder at følge udviklingen.

I det høje skab med tænder er der 80 forskellige typer, farver og flere kvaliteter i tænder. De bliver brugt til tandproteser.

Tænderne er fremstillet i acryl, men før i tiden var de af porcelæn. Det stoppede fordi det både var for hårdt for gummerne og de eksisterende tænder.

I laboratoriet er tandteknikerne Line Jæger og Micha Dark optaget af at lave tandproteser. Imens fortæller Mette Limborg om klinikken:

- Jeg elsker mit arbejde. Der er ikke to munde, der er ens. Det betyder at det altid er spændende og udfordrende at lave tandproteser, smiler 42-årige Mette Limborg.

Både mave og klinik voksede

Hun åbnede sammen med sin mand, 43-årige Brian Kjems-Nielsen, klinik i 2003 på Axeltorv. Men seks år efter var pladsen for trang, og de flyttede til Banegårdspladsen. Her har de fælles venteværelse med tre tandlæger.

Mens klinikken er vokset har parret fået to døtre, Nathalie og Danielle, som de holder meget af at følge, blandt andet deres håndboldkampe.

Snart digitale tandproteser

Men tilbage til klinikken, der kan bryste sig af, at være den første af sin art i Danmark, der tilbage i 2011 fik tildelt prisen som Årets Protetiker.

- Vi elsker udvikling og har derfor gennemført adskillige kurser. Og følger altid med på det moderne udstyr, fortæller Mette Limborg.

- Det vi i øjeblikket har stor fokus på, er den digitale protese. Vi ønsker at være en af de første klinikker, der udelukkende fremstiller proteser på computeren, fortsætter hun.

- Vi synes endnu ikke kvaliteten er god nok. Men udviklingen går stærkt.

- Vores bud er, at patienter måske om et år ikke behøver at få taget aftryk eller anden form for materiale ind i munden. Det betyder, at man fremover ikke skal føle ubehag eller være bange for at komme til os, fortæller Mette Limborg, der føler et ansvar for at uddanne elever. Derfor har de gennem flere år haft elever i klinikken, så der bliver flere tandprotetikere.

Hjælp til at søge tilskud

Når patienter kommer til en forundersøgelse, er den gratis, og de bliver præsenteret for de forskellige typer af proteser. Og inden behandlingen går i gang kender patienten den nøjagtige pris. Der bliver ikke kun givet et overslag.

- Vi har fem års garanti og prisgaranti med mulighed for finansering. Og vi hjælper gerne med at søge kommunen om tilskud. Patienten kan tegne en abonnementsordning, som betyder at man aldrig mere skal betale for nye proteser, slutter Mette Limborg.

Hun tilføjer, at klinikken også tilbyder hjemmebehandling.