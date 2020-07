Klubmedlem John Rasmussen afprøver TeeBox og deltog i weekendens åbningskonkurrence om at komme tættest på hullet på et 104 m par-3 hul.

Prøv simulatoren med verdens førende golfbaner

Mange af klubbens medlemmer kiggede i weekenden forbi til åbent hus for at svinge golfkøllen og afprøve det nye tiltag.

Simulatoren byder på cirka 55 af verdens førende golfbaner, så der er god mulighed for at prøve kræfter med de baner man kender fra professionelle turneringer i tv.

Første klub i Danmark

- Det har længe været klubbens ønske at have et simulator træningsmiljø. At vi så er "first movers" for TeeBox i Danmark gør det ekstra spændende, fortæller klubbens formand Henrik Karlsen.