Privat have forvandlet til vikingelejr

Ugeavisen Næstved - 22. juli 2020 kl. 12:00 Af Dorte Rye Silbo

Lonni Larsen og Lasse ­Ilsfort agerer som vikinger i deres "andet" liv.

I sidste uge forvandlede de deres have på

Trælløsevej til en vikingelejr.

Vikinger Måske har nogle undret sig over en pludselig leben i torsdags foran et ganske almindeligt parcelhus på Trælløsevej 33 i Herlufmagle.

Så er der en meget god forklaring. Godt nok havde huset besøg af håndværkere, men samtidig væltede det ind med børn fra Næstved Billard Klub, der indtog haven, og var meget spændte på, hvad der gemte sig.

Formand i Næstved Billard Klub, Mick Jørgensen (th.) taler med vikingerne, der er taget på lejr hos kampgruppe-vennerne på Trælløsevej i Herlufmagle. Normalt deltager vikingerne på flere forskellige markeder. Fotos: Dorte Rye Silbo

Haven var ikke helt almindelig. Plænen var tæt på at være dækket af vikingetelte i en særlig uldkvalitet modstandsdygtige overfor regn og blæst. Der var slået lejr med sovepladser og bålplads, og hvad der ellers hører sig til, når man er en rigtig viking.

Haven i stedet for Trelleborg På adressen bor Lonni Larsen, der er meget historisk interesseret, sammen med sin kæreste Lasse Ilsfort.

- Vi er med i en kampgruppe i Ringsted, og har inviteret nogle af vores venner til at være med i vores egen vikingelejr. Normalt ville vi være på Trelleborg, men det er noget andet på grund af corona, fortæller Lonni Larsen, der sammen med kæresten havde valgt at gøre det til en åben lejr for alle interesserede.

Det tilbud benyttede Næstved Billard Klubs formand, Mick Jørgensen, sig af. De 15 børn der deltog i klubbens Aktive Feriedage blev overrrasket med frokost i en vikingelejr.

Livet som viking Lonni Larsen nyder roen, når hun folder sig ud som viking.Det at være i nuet. Vi hygger os i fælleskabet, og de fleste af os kan et historisk håndværk, fortsætter Lonni Larsen, mens hun er i gang med sit håndarbejde, der kaldes nålebinding. Et håndarbejde, der er forløberen til det at hækle og strikke.

Hun er uddannet skrædder og interesserer sig meget for beklædning, og hvad der er gjort af gamle fund. Lonni Larsen har tidligere arbejdet som formidler blandt andet i Middelaldercentret på Falster.

I den private vikingelejr laver de mad over bål, men Lonni Larsen må dog indrømme, at det har været lidt nemmere at koge kartoflerne på komfuret inde i køkkenet.

Figth mod "Svend Tveskæg" Når "vikingerne" mødes til linjekampe er det uden en dommer, men der er en enorm konkurrence, og der lægges en strategi.

- I historien siges det, at Svend Tveskæg og Harald Blåtand havde en fight. Det er sådan en, vi kaster os ud i, smiler vikingen Lonni.

- Vi har en fælles interesse og nogle af vikingekammeraterne ved vi dårligt, hvad de beskæftiger sig med i den virkelige verden.

- Man kan kalde det et samfund i samfundet, der kan sammenlignes lidt med spejderlivet, supplerer Lasse Ilsfort.