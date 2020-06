Regnbuefarvede paraplyer, sæbebobler og musik. Sådan blev onsdagen i særklasse anderledes og sjov for borgerne på plejecenter Symfonien.

Popmusik og sjov dans på plejehjemmet

Gitte Hansen er omsorgsklovn på kommunens plejecentre, og hun sætter sit ry og rygte på spil med et nyt tiltag. Idékvinden bag showet har en transportabel soundbox i kuffertstørrelse rullende efter sig. Den har Bluetooth-forbindelse til hendes telefon og lydstyrkeprøven er med til at minde de sidste ansatte, der har meldt sig til optoget, om at dukke op.