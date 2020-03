Popi og Rocky på bytur

Når han bliver træt lyder der et bjæf eller to, inden Rockys ejer, Poppi Petersen, stopper og løfter sin kære hund op i sin hundeklapvogn.

- Der er mange - både i bus, tog og i biler - der spørger hvor jeg har købt den. Svaret er, at den er fundet på internettet - jeg har ikke set den andre steder, men den er da smart, siger Popi Petersen og taler i retning af Rocky.

Hunden kigger op og snuden er helt tæt på den nysgerrige hundereporters telefon. Rocky er 14 år og han har lidt gigt i bagbenene. Derfor har Rocky gennem de seneste to år haft det privilegie, at blive løftet op i hundeklapvognen.

- Han bliver forkælet lidt, men det må man godt i den alder, konstaterer Popi Petersen. Hun smiler, mens klapvognen styres over Axeltorv. Kort efter begynder Rocky at gø. Først et stille bjæf, der i løbet af få sekunder udvikler til reel gøen.