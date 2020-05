Mads Petersen viser med glæde den ombyggede skibscontainer frem, mens Toke Klæbel sørger for at dejen kommer på køl. Fotos: Dorte Rye Silbo

Petersen bager pizzaer i skibscontainer

Take-away Hvilken type mad mangler i Karrebæksminde? Tænkte 29-årige Mads Petersen og Toke Klæbel, da de gerne ville åbne et madsted i sommerlandet.

- Vi fandt ud af, at pizzaer lavet fra bunden kunne være et godt emne, fortæller Mads Petersen, hvis efternavn er blevet ingrediensen i valg af forretningens navn, der meget simpelt er Petersen's Pizza.

De to Næstved-drenge har ombygget den hvide skibscontainer i Karrebæksminde med køkken og pizzaovne. Fotos: Dorte Rye Silbo

Men hvor skulle pizzaerne så tilberedes? Valget faldt på Stejlepladsen, hvor man kan leje en plads. Det eneste krav er, at spisestedet er flytbar.

- Mens nogen bruger en foodtruck googlede vi os frem til en skibscontainer. Og det lykkedes at finde en brugbar, fortæller Mads Petersen.

Pizza-drengene har brugt vinteren på, at gøre containeren til et sted, hvor tilberedningen kan finde sted. De har sat vægge op og etableret et køkken med redskaber og naturligvis det vigtigste: En pizzaovn.