Tre stærke kvinder træner i Fruens Plantage. Pernille Malling (th) er også blevet bidt af trailløb. Her er hun på vej op ad en af de stejle bakker sammen med sin mor Birthe Sønderskov og Rikke Norman. Foto: Jan Jensen

Pernille Malling løber sit maraton nr. 100 på lørdag

Ugeavisen Næstved - 19. august 2020 kl. 14:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To har fødselsdag, men stiller alligevel op for at løbe en runde eller to. Løbevenner og familie har tilmeldt sig milepælen i Pernille Mallings jubilæumsløb lørdag 22. august.

- Jeg er overvældet og glad for at så mange her lyst til at løbe med. Der er sommerfugle i maven, for jeg glæder mig helt vildt, siger Pernille Malling.

Der er tikket næsten 100 tilmeldinger ind, og det er lige på den gode side af grænsen for forsamlingsreglerne.

Cannonball-løbet begynder med start fra Happy2Fitness kl. 15. Der er sat 40 minutter af til at løbe de første syv kilometer. Fra kl. 9-11 løbes 14 km - og fra kl. 11 sætter Pernille Malling den sidste halve maraton i gang. Ved 13.15-13.30 tiden bliver der jubel i målområdet, når hun løber over målstregen som nyslået medlem af Klub 100 Marathon Danmark.

17 maraton på et år Marathon nummer 100 bliver et hyggeløb. For et år siden debuterede Pernille Malling med en Ironman: Egentlig var det planen, at blive klar igen i år. Men coronaen kom i vejen, og midt i ærgrelserne gik det op for hende, at det mærkelige år 2020 skulle blive "100-året" for hendes maratonløb.

Næstveds jernkvinde havde sidste år 83 maraton i løbeloggen, og siden har hun gennemført yderligere 16 efter Klub 100 Marathon Danmarks regler og anvisninger.

Maraton om natten - Pernille har været så sej. Hun er stået op midt om natten for at løbe et maraton, inden hun skulle på arbejde. Hun har haft en klar målsætning, og det er derfor vi står her i dag, siger Rikke Norman. Hun er den faste løbemakker, og har en stor del af æren for at Pernille Malling er klar til at træne i Fruens Plantage.

De to mødtes i mødregruppe, og siden har de løbet, cyklet og svømmet sammen. De mindes dengang et 10 km. løb virkede uoverskueligt. Senere blev det maraton og Rikke Norman lokkede med Karrebæksminde Tri.

Maraton med tid til hygge - Pernille er i stand til at løbe solen ned til et maraton, fortæller Rikke Norman og smiler. Løbeveninden har lært den ivrige og målbevidste maratonløber, at man ikke behøver at brænde sig helt ud til et maraton.

- Det er rigtig nok, man kan faktisk godt løbe langt og hygge sig samtidig. Det har Rikke lært mig, og det er vigtigt for mig at vise, ved løbet på lørdag. Det behøver ikke at være forfærdeligt, at løbe et maraton, siger Pernille Malling.

Hun har løbet maraton på lige over tre en halv time, men den typiske tid det seneste år har været omkring 4:20. De mange maraton har lært hende det rette tempo og valg af løbesko for at undgå at få ondt i hofterne.

Fruens bakker og ultratanker Pernille Malling er glad for at nå maraton nummer 100. Triatlon kommer igen næste år, for startnummeret er betalt. Hendes personlige træner er ikke vild med triatletens mange planer.

Veninden Rikke Norman har lokket Pernille med ud i skoven. Trailsko og bakker i Fruens Plantage kan også noget, og de to løbestærke kvinder taler nu om at træne til ultraløb.

60 kilometer er en mulighed - også selv om 100 maraton jubilaren aldrig har forestillet sig at løbe længere end de 42,195 km. Rikke Norman glatter ud og forklarer, at det "bare" handler om at økonomisere kræfterne. Og det virker. Pernille Malling har næsten vænnet sig til tanken, og så plejer det at lykkes for den ihærdige triatlet og maratonløber.