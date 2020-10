Se billedserie Au2Rep i Næstved har et moderne værksted, hvor der tilbydes skylning af gearkasser og rensning af dieselmotorer. På billedet ses værkfører Thomas Jeppesen (tv) sammen med Mick Sørensen. Sidstnævnte driver værkstedet sammen med Kenneth Skov fra afdelingen i Sorø. Foto: Jan Jensen

Passion for teknik lokker bilfolket

Ugeavisen Næstved - 14. oktober 2020 kl. 14:00 Af Jan Jensen

Au2Rep er åbnet i det tidligere Volvoværksted i Holsted Park. Her bliver der fremover serviceret alle biler - ikke mindst fra de tyske og franske bilfabrikker.

Gulvet skinner ligesom lakken på de biler, der har sluppet kontakten med gulvet. Mick Sørensen har det fint med at være i gang med reparationerne, selvom han egentlig skulle koncentrere sig om at holde firmaets to afdelinger kørende sådan bag kulissen med administration.

Det er fem år siden Au2Rep åbnede de første motorhjelme i Peugeots gamle lokaler i Sorø. Nu er turen kommet til Næstved, og det er kun tre dage siden epoxyen var hærdet og de første biler rullede ind på det nye værksted i Næstved.

Vi går op i det Mick Sørensen og makkeren Kenneth Skov har skabt deres eget værkstedskoncept. De har det tilfælles, at de godt kan lide at nørde med teknik. Navnlig el-delen på bilerne, og Au2Rep tager gerne de biler ind, som andre mekanikere har opgivet.

- Det var sådan, vi startede. Det handler ikke "bare" om at lave en bil. Vi går op i det, og der ligger også en stolthed bag. Det kan vores kunder godt lide, konstaterer 30-årige Mick Sørensen.

Nyt liv til dieselbilen Næstved er et nyt marked for Au2Rep, og det er et ungt team, der satses på. De ansatte skal formes til opgaverne og ånden i firmaet.

Værkføreren er fundet, og i kulissen står tre mekanikere fra Næstvedområdet - klar til at rykke ind, så snart det er rygtedes, at der er et nyt sted, der kan klare service og reparationer i almindelighed samt avanceret service af gearkasser og dieselmotorer.

- Der er solgt mange dieselbiler, hvor man ikke har haft fokus på kørselsbehovet. Hvis en dieselbil kører for korte ture soder de til. Det har vi en løsning på.

Mick Sørensen viser det lille vidunder som tilsluttes motoren. Brændstofslangen hægtes af, og i stedet kører motorer i 45 minutter og bliver tilført en række additiver som intensivt renser dyser og ventiler. Meldingerne fra kunderne er, at bilen efterfølgende går markant bedre i motoren og kører længere på literen.

Mick Sørensen driver Au2Rep i Sorø og Næstved sammen med en makker. De har det tilfælles, at de nyder at nørde med ”vanskelige” biler. Et af de store problemer med nutidens dieselbiler er, at de kører for korte ture. Motorerne soder til, og det kan løses med en lille times tilslutning til denne maskine, der renser motoren uden den behøver at blive adskilt.

- Målinger viser også, at motorens effekt bliver mærkbar bedre. Den får typisk 5-8 hestekræfter tilbage, siger Mick Sørensen.

Klar til fremtid og nutid Au2Rep har sikret sig, at en medarbejder er tilknyttet et løbende uddannelsesforløb, der betyder at værkstedet er certificeret til service af el- og hybridbiler.

Det er fremtiden, mens nutiden stadig betyder, at der i høj grad satses på biler af tysk og fransk oprindelse i den danske bilpark. I dag glemmer mange at servicere gearkasserne, og det har værkstedet fokus på.

- Vi kan reparere alle bilmærker, og 70 procent er typisk private kunder. Jeg glæder mig meget til at få rigtig gang i værkstedet her, siger Mick Sørensen og fanger sin værkfører. Det er tid til et billede til avisen.