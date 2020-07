Drive-in i Næstved city 10.- 12. juli byder på både filmvisninger, musikquiz, teater- og danseforestillinger på storskærm samt en live koncert! Foto: Simone Kiær Jensen

Oplev byen fra bilen: Næstved by car

Ugeavisen Næstved - 09. juli 2020 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Næstved By People står i spidsen for en drive-in weekend, fyldt med aktiviteter for alle aldre, der kan nydes fra bilen. Næstved By Car finder sted på P-pladsen ved Rådmandshaven 10.-12. juli.

Syng med på musikken til filmen Grease. Der er musikquiz, teater og danseforstillinger og en livekoncert med Grassolin på storskærm.

Det hele foregår fra bilen til et drive-in-arrangement skabt af Næstved By People. Formålet er, at skabe liv i Næstved centrum, som kan gavne byens forretninger samt skabe skønne sommeroplevelser for Næstved og oplandets borgere - til trods Covid-19 og de restriktioner som følger med.

Noget for alle - Vi synes, Næstved har en vis størrelse som gør, at byen skal være repræsenteret når det gælder store kulturelle trends. Drive-in konceptet gør det muligt at få kulturelle oplevelser og samtidig overholde reglerne. De tidligere drive-in arrangementer har mest været i større byer. Vi i Næstved by People synes også, at byen skal følge de større kulturtrends, siger Simone Kiær Jensen, formand for Næstved By People.

Foreningen har skabt et koncept, hvor der er noget for enhver smag og alder.

- Forhåbentligt kan aktiviteterne få mennesker til at mødes på tværs af generationer, og sammen få en dejlig oplevelse, siger Simone Kiær Jensen og henviser til dem, der kan synge med på Grease, filmen Sådan Træner Du Din Drage og balletforestillingen Svanesøen, som vises søndag på storskærm.

Fyld bilen Til hver aktivitet kan deltage 100 biler. Prisen for én bil er fra 200-300 kroner - uanset hvor mange personer der er med.

Næstved By Car har fået rådgivning af Næstved Cityforening, og har i det hele taget mærket stor interesse for projektet 10.-12. juli.

Næstved By Car er skabt af lokale frivillige ildsjæle fra foreningen Næstved by People. De vil være med til at gøre Næstved Kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo og besøge.

- Det gør vi ved at lave projekter og arrangementer med fokus på fællesskab og oplevelser, siger Simone Kiær Jensen.